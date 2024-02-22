湛江赤坎發倡議書 號召幹部職工帶頭買房

倡議書稱，昨（21日）起一連三天舉辦「赤崁新春房產家裝展銷會」，將集中向廣大購房者提供優惠的房源，傾力回饋廣大市民。希望各機關團體、企事業單位全面動員幹部職工主動響應號召，抓住有利時機，根據自身購房需求，積極參與到購房活動中來。

返鄉置業不再 多縣市推購房補貼

中國內地經濟下行，作為支柱產業的房地產不振，各地政府為救樓市各出奇招。今年春節假期樓市，內地三四線城市沒有出現往年的返鄉置業潮。每日經濟新聞援引中指研究院統計，新春期間，一線城市新房日均成交面積增長108%、二線城市下滑46%、三四線城市下滑29%。

農曆新年前後，全國已有多個縣市出台購房補貼政策。福建三明市尤溪縣發布「促進房地產市場平穩健康發展實施方案」，提到購買商品住房按每套2至3萬元（人民幣，下同）標準予以消費補助；廣西橫州市亦推出首季購買新建商品房財政補貼1萬元。而河南鄭州市則宣布人才購房補貼政策，提出在鄭工作並經省市認定的4類高層次人才，將按房價的50%，分別給予不超過50萬至300萬元購房補貼。