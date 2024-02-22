國務院嚴打CCTV亂罰款 促設告示向社會公布位置

令今年底前清理不必要監控

有關《指導意見》提到，行政執法直接關係群眾對黨和政府的信任、對法治的信心。要求持續規範非現場執法，縣級以上地方政府有關部門、鄉鎮政府要在2024年12月底前完成執法類電子技術監控設備（以下簡稱監控設備）清理、規範工作，及時停止使用不合法、不合規、不必要的監控設備，清理結果分別報本級政府、上級政府；此後，每年年底前報告監控設備新增情况，司法行政部門加強執法監督。

《指導意見》要求，利用監控設備收集、固定違法事實的，應當經過法制和技術審核，根據監管需要確定監控設備的設置地點、間距和數量等，設置地點要有明顯可見的標識，投入使用前要及時向社會公布，嚴禁為增加罰款收入脫離實際監管需要隨意設置。

同時，要確保計量準確，未經依法檢定、逾期未檢定或者檢定不合格的，不得使用。要充分運用大數據分析研判，對違法事實採集量、罰款數額畸高的監控設備開展重點監督，違法違規設置或者濫用監控設備的立即停用，限期核查評估整改。

法學教授：規範罰款有利營商環境

近年來，借電子監控設備蒐集違法證據逐漸成為內地政府部門行政執法的主要手段之一。浙江大學光華法學院教授章劍生對「界面新聞」表示，當前行政罰款亂的情况還是存在的，多少影響了營商環境的優化，國務院此次系統規範行政罰款有助於優化營商環境。