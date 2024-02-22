船員泣控遭撞翻 台認追陸艇屢碰撞 海巡署當日未提 海委會：提過第三人責任險「就代表有」

2名罹難船員的家屬前日不同意遺體火化，亦未出席昨日上午台方為死者舉行的頭七法會。《聯合報》指家屬在前日認屍、招魂儀式後，拒絕海巡署安排，改為入住自行預定的陸資企業酒店，車輛也自行租借。台灣陸委會與海巡署官員昨下午赴酒店與家屬閉門開會。有消息指因大陸帶團赴金門官員級別較低，多名國台辦官員赴泉州坐鎮，並提出派人到金門協商。

事件中兩名生還者前日由小三通搭船返福建，大陸央視旗下帳號「玉淵譚天」昨發布二人訪問內容，其中徐姓船員在鏡頭前泣不成聲憶述，事發當天中午12時半左右，「看到台灣那邊的船來了，我們就調頭走。按照要求停下船，但台灣的船靠近我們的時候，就直接撞過來把我們船衝翻了。」他又說，「我們自己的船怎麼可能翻掉，開急轉彎也翻不掉，（人）鑽到水裏面跑出來，四個人只有兩個人上岸。」

「我們去海上是為了討生活，沒想到錢這麼難賺，差點命都沒有了。還有兩個船友出去就回不來了。他們（台灣海巡部門）太殘暴了！」徐姓船員說。

台海巡署也首次承認，執法過程中「因大陸快艇拒檢逃逸，高速追逐狀况下，船身多次接觸」，但驅離過程「並無錄影紀錄」。漁船翻覆當天，海巡署稱是對方「蛇行拒檢」翻覆，未提及碰撞。海委會主委管碧玲昨強調，她提過該案受「第三人責任險」保障，「就代表有碰撞」，又辯稱當她說明這件事時，「並沒有媒體朋友來確認，誤解因此而產生」。

賴清德撐海巡執法 囑善後

行政院長陳建仁表示海巡署第一時間即掌握情况，向外界說明並未隱瞞，盼真相在司法調查下盡快水落石出。台灣總統當選人、民進黨主席賴清德昨日在民進黨中常會首度開腔，表示支持海巡堅定執法，囑事後要妥善處理，並研議避免未來類似狀况再出現。

再惹陸民憤 國台辦促鄭重道歉

新華社昨晚引述國台辦發言人朱鳳蓮表示，嚴正要求台灣有關方面盡快公布事實真相，嚴懲相關責任人，滿足遇難者家屬合理訴求，鄭重向遇難者家屬道歉，給遇難者家屬和兩岸同胞一個交代。她強調「冰凍三尺，非一日之寒」，2016年民進黨上台以來粗暴對待大陸漁民，傷害大陸同胞感情，強烈譴責台方漠視生命「暴力執法」又刻意隱瞞事實真相的惡劣做法，並對台方事後種種毫無人性的冷漠言行表示強烈憤慨。

繼金門海域連日有大陸海警、海監船活動，馬祖海域昨下午也出現3艘大陸執法船隻，其中1艘海警船距離馬祖南竿島一度僅約5.5海里。

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