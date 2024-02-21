國安部：地圖打卡蒐數據或成間諜

採集數據換虛幣 特定區域獎勵更高

國安部透過微信公眾號發布「地圖『打卡』賺金幣？當心不慎成『幫兇』！」文章表示，國家安全機關工作發現，個別境外地圖公司利用採集地圖數據換取虛擬貨幣獎勵的方式，誘使境內人員購買並使用專用設備進行地圖「打卡」，非法採集敏感地理空間信息數據，並實時上傳至境外服務器，甚至針對特定區域開出高額獎勵，吸引「採集者」重點採集。個別境內人員國家安全意識淡薄，被地圖打卡賺錢的形式所誘惑，在不知不覺中被別有用心的境外公司利用，成為了其非法蒐集竊取地理空間數據的「幫兇」。

文章稱，地理空間信息數據是經濟社會發展的生產要素和數據資源。其中包含的交通路網、重要基礎設施以及軍事設施等敏感信息一旦泄露，經技術分析和處理後，將對國家安全造成嚴重威脅。

國安部透露，針對前述蒐集竊取地理空間數據等情况，國家安全機關會同有關職能部門「雷霆出擊」，查處蒐集竊取中國敏感地理空間信息數據的境內外人員、企業，及時阻斷相關數據非法出境，消除相關數據泄露的風險。

文章並未點名涉案地圖公司名稱，但示警稱，地理空間信息數據與國家安全密切相關，非法採集和跨境傳輸地理空間信息數據的行為危害國家主權、安全、發展利益。涉事境外公司、境內個人未取得中國境內測繪業務資質，有關數據採集行為涉嫌違反《反間諜法》、《測繪法》、《數據安全法》中的相關規定。其中，《反間諜法》規定，境外機構、組織、個人實施或者指使、資助他人實施，或者境內機構、組織、個人與其相勾結實施的竊取、刺探、收買、非法提供關係國家安全和利益的數據，屬間諜行為。

曾有日本人持GPS蒐地理信息被捕

央視早前報道，去年國安機關發現中國有關重要行業領域使用的境外地理信息系統軟件存在蒐集、外傳地理信息數據的情况，部分數據重要敏感，甚至涉及國家秘密，對中國國家安全構成嚴重威脅。

國安部門此前也曾披露，多名日本公民因以旅遊、環境考察的名義，使用手持測量型GPS接收機蒐集包括新疆、海南等地理信息坐標而被捕。