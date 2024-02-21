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湘「解放思想」 官媒「金點子」專欄刊首批建議

【明報專訊】湖南官方為了拼經濟、促發展，決定掀起「解放思想」大討論後，官媒《湖南日報》昨（20日）推出「『獻策湖南』金點子摘登」專欄，開始刊載具有代表性的建議。其中，岳陽市「獻策湖南」金點子徵集報送工作由該市社科聯負責；該市表示優秀的金點子將轉給有關部門，或按程序呈報省委領導，並督促有關部門認真搞好落實。

《湖南日報》昨在專欄刊發了3個「金點子」，「獻計」者包括湖南省人大代表、威勝集團副總裁呂新偉，湖南省人大代表、湖南科技大學黨委書記唐亞陽，中聯重科黨委書記兼董事長詹純新。他們就加快科技成果的轉化、加快出台促進空天信息產業發展計劃、加快湖南裝備製造產業「走出去」等獻出「金點子」。

湖南省委解放思想大討論活動辦公室前日發布「『獻策湖南』金點子徵集活動倡議書」，當天起至3月下旬面向社會開展金點子徵集活動，由湖南省委社會工作部牽頭組織。

多省「新春第一會」透露發展新風

另據中新社報道，除了湖南，截至目前，已有廣東、遼寧、安徽、雲南、江西等多個省份陸續召開「新春第一會」，吹響甲辰龍年開工的號角，透露今年地方發展新風向。

觀察各地「新春第一會」，做好經濟工作離不開「新」字，發展新質生產力、開闢新賽道成為題中之義。從會議主題看，多地將目光投向營商環境，表現出對民營經濟的重視和支持。

相關字詞﹕徵集 金點子 解放思想

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