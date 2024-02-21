湘「解放思想」 官媒「金點子」專欄刊首批建議

《湖南日報》昨在專欄刊發了3個「金點子」，「獻計」者包括湖南省人大代表、威勝集團副總裁呂新偉，湖南省人大代表、湖南科技大學黨委書記唐亞陽，中聯重科黨委書記兼董事長詹純新。他們就加快科技成果的轉化、加快出台促進空天信息產業發展計劃、加快湖南裝備製造產業「走出去」等獻出「金點子」。

湖南省委解放思想大討論活動辦公室前日發布「『獻策湖南』金點子徵集活動倡議書」，當天起至3月下旬面向社會開展金點子徵集活動，由湖南省委社會工作部牽頭組織。

多省「新春第一會」透露發展新風

另據中新社報道，除了湖南，截至目前，已有廣東、遼寧、安徽、雲南、江西等多個省份陸續召開「新春第一會」，吹響甲辰龍年開工的號角，透露今年地方發展新風向。

觀察各地「新春第一會」，做好經濟工作離不開「新」字，發展新質生產力、開闢新賽道成為題中之義。從會議主題看，多地將目光投向營商環境，表現出對民營經濟的重視和支持。