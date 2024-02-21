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菲美軍機聯巡黃岩島周邊 解放軍：盡在掌握

【明報專訊】菲律賓空軍通報與美國太平洋空軍前日（19日）在南海黃岩島附近海域聯合空中巡邏，當晚，解放軍南部戰區發聲明批評菲方拉攏域外國家攪局南海，組織「聯合空中巡邏」並公開炒作，強調南部戰區組織一線海空兵力嚴密監控，情况盡在掌握。

菲軍：領土內活動 不針對任何國家

對於中國軍方指摘，菲通社昨引述菲空軍發言人Castillo表示，菲美聯合空中巡邏不針對任何國家，該活動符合基於國際規則的秩序，「因為我們是在我們的領土內開展活動」。

菲空軍前日發布，菲美聯合空中巡邏覆蓋範圍，從南伊羅戈省坎東市（Candon）以西90海里至西民都洛省盧邦（Lubang）西北50海里處的「菲律賓專屬經濟區內」，3架購自韓國的菲軍FA50PH戰機，伴飛美國空軍1架B52H轟炸機南下。地圖顯示，有關巡邏位置面向中菲有主權爭議的黃岩島水域。

菲空軍facebook專頁上載菲美聯合巡邏的照片和短片，稱有關行動旨在加強菲美軍方之間的合作。Castillo說，這也是2月9日開始的第三次菲美海上合作行動（MCA）的一部分。

另外，菲空軍2月16日從美國接收了一架C130H「大力士」貨運飛機。Castillo稱，新增飛機將增強空軍的貨運空運機隊，並支持人道主義援助、救災行動和各種軍事任務。

5美航母將聚西太 環時：博眼球

針對有報道稱「5艘美國航母將齊聚西太平洋」，《環球時報》引述軍事專家張學峰指是博人眼球，只能說5艘航母可能會短時間同時出現在西太，但分散在龐大海域，相隔幾千公里，有的路過或交接班，不是真正意義上的戰略部署。

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