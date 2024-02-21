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翻艇死者家屬抵金門未允火化 兩獲救船員返陸

【明報專訊】大陸快艇翻覆兩死事件，罹難船員家屬昨日上午抵達金門處理後事，完成認屍及招魂儀式，但因死者家屬訴求有變化，並未依照海巡署安排於昨日火化遺體，原訂今天將遺骨入殮後回大陸等程序仍有變數。另兩名獲救船員昨經小三通返回大陸，陸方拒簽陸委會提供的遣返證書。

陸方要求看影像 台方稱沒錄影

福建泉州台辦副主任李朝暉昨以泉州晉江市紅十字會高級顧問身分，帶領家屬團抵達金門。一行還包括6名家屬及海協會、晉江紅會人員及律師，家屬赴復國墩碼頭對事故船舶招魂，現場氣氛哀戚。

綜合台媒報道，李朝暉表示，台方過年期間粗暴驅離福建漁船，「我們強烈要求查明事件真相、查看事發現場完整影像和我方船隻，我們要了解人是怎麼死的，這是最基本的訴求，台方不得以任何理由拒絕」。

台灣海委會主委管碧玲被問及會否公開錄影時說，事件在短短5分鐘內發生，程序過程中兩艘都是小船，高度搖晃情况下，當時沒有全船的監控錄影設備，這案最大困難在於事證分散。

陸方拒簽遣返證書 台：僅流程

兩名生還者昨下午經小三通搭船返回，表示回家「很開心」。一行人最後在簽署相關文件時，陸委會人員拿出「遣返人員證書」，不過陸紅會人員表示拒絕，「這我們不能簽」。海巡署副署長許靜芝對此表示，簽署為流程，無論簽署與否，都會依照程序遣返。

相關字詞﹕小三通 兩岸關係 快艇 金門

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