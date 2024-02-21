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台官籲拒陸海警查船 速返航求援 台軍不主動介入避衝突

【明報專訊】大陸漁船金門「2‧14」翻覆事件後，陸方宣布將在廈金海域展開常態化執法巡查行動。金門金廈遊輪「初日號」周一（19日）遭大陸海警強制登船臨檢，昨（20日）再有大陸海監船進入金門水域。台當局公開表態，台灣船舶如被陸方要求登檢不必停留，立即通知海委會馳援；有關說法被指恐「激化矛盾」，台軍方則表示為避免升高衝突，不會主動介入此類事件。

台海巡署昨公布，「中國海監8029」當天上午9時5分航入金門水域，台方以無線電、廣播要求離開，並在旁以3556海巡艇伴航，直到該大陸海監船在10時5分駛離。3556艇則於附近海域繼續巡弋。海巡署表示，未來將持續運用雷達、守望及巡邏三道手段，全面掌握周遭海域目標動態，機動調整勤務因應，確保金門海域和諧安全。

「初日號」近陸方 立委籲台船不越界

「初日號」前日遭大陸海警強制登檢後，台交通部航港局表示台方船舶若再遭大陸海警要求登檢，應拒絕並且不要停船、盡快返航。台灣海委會主委管碧玲昨在立法院表示，陸方做法傷害人民感情、製造恐慌，將教育台灣船舶，如對方有登檢要求時不必停留，並立即通知海委會馳援。台灣時評人謝寒冰認為，這是政府把責任全部甩鍋給人民，由人民自己解決。

管碧玲又表示，「初日號」當時位置是比較偏陸方，但對於登檢行為表示遺憾。國民黨金門籍立委陳玉珍則稱，就她與海巡了解，是「初日號」越界兩岸限制水域「超過半海里」，現在兩岸關係比較緊張，呼籲漁民與觀光船在台灣水域內行駛。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，大陸試圖模糊禁限制水域的認定，進一步模糊台灣的主權和管轄權，政府不容片面予取予求、得寸進尺。

台學者：陸常態巡查增走火風險

陸專家：需回「九二共識」處理

台國防部長邱國正昨表示，為了避免戰爭，台軍不會主動介入此類事件。軍方一旦介入，可能會升高衝突，這不是所有人樂見，希望可以平和地把問題處理好。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，大陸海警常態化執法巡查行動將增加擦槍走火風險，呼籲台當局對大陸灰色地帶行動如何因應多加思考，強調這次登船臨檢不會是單一個案。張又表示，從大環境來看，兩岸雙方皆無升溫、惡化台海情勢意圖；從小環境來看，金門地理位置接近對岸，長期以來很有互動默契，加上金門、廈門為「建設兩岸融合發展示範區」第一線，金門事件不會升溫兩岸情勢。

上海東亞研究所副所長包承柯指出，1990年兩岸紅十字會代表達成的「金門協議」，但僅能處理善後事宜，沒有事務性協商權力。未來大陸海警「常態化」巡查，台灣海巡部門會很被動，要處理後續問題，仍要回到「九二共識」與一個中國原則的框架內處理，因大陸認為這是兩岸內部事務，但民進黨當局不願對此作出表示。

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相關字詞﹕大陸漁船 兩岸關係 金門 中國海警

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