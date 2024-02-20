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萬人仍滯瓊 港口疏運難 萬輛自駕車待出島 車主：起碼等10小時

【明報專訊】內地農曆新年假期前天結束，因遊客離島難，目前仍有數以萬計的遊客滯留海南。除去動輒超萬元的高價機票，及早已售罄的鐵路船運票以外，連自駕前往海南島的旅客，也被堵在港口前，甚至遇到「託運小車離島」需求被阻的情况。

綜合《瀟湘晨報》等內地媒體報道，返程期間，自駕前往海南的離島港口有秀英港、新海港、南港3個。秀英港、新海港主要支持自駕車離島，僅南港碼頭提供貨運和火車運輸。

據官方的「海口發布」消息，截至昨早上7時，新海港港區待渡小客車約3000輛，疏運需5小時以上；港外各待渡車場待渡到新海港的小客車約5200輛，疏運需9個小時以上。如當時駕車前往港口，排隊需14小時以上。

有車主在網上發帖，稱自己被堵了20個小時：「大家千萬不要來！起碼10小時！」還有車主分享從開始排隊到閘口需要11小時，從閘口到上船還需要3小時。

除了開車離島，原本半數遊客會選擇用輪渡託運小車回家。但南港碼頭於本月6日就發布藍牌「通告」，稱「春運期間，因運力緊張，即日起至3月5日春運結束期間，我港只保障重要民生物資車輛、客車和散客運輸，不承運轎運車（俗稱『籠車』或『車背車』）、道路救援車等」。

託運私車離島被禁

業界嘆加重疏行壓力

通告形同「禁止」自營託運公司運送私家車的服務。多名自營託運公司的從業人員稱，在往年，託運小車離島是緩解疏行壓力、提高當地運輸效率的重要方式之一。但前述公告一出，日常送小車離島的自營託運公司就被攔在了港口外，被迫中斷託運服務。託運公司從業者表示，該公告間接加重了春運返程期海口當地交通的疏行壓力。

港口增新能源出島專班

「海口發布」稱，車客流量已經連續多日保持高位運行，並超出往年最高峰水平。 央視報道，截至昨午3時，海南待出島的自駕車仍有約1萬輛。而新能源車離島，更是難上加難、一票難求。根據要求，每航次載運新能源車輛的數量不得超過船舶載車定額（以小車計）的10%，且總數不超過18輛。目前，為了滿足新能源汽車的過海需求，新海港增設了新能源出島專班。

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