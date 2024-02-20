會美國土安全部長 王小洪促停盤查留學生

新華社報道，王小洪指出，習近平與拜登在三藩市會晤，開闢面向未來的「三藩市願景」，希望雙方以兩國元首重要共識為根本原則，為兩國禁毒執法合作與人文交流掃除障礙。

王小洪要求美方停止無端滋擾盤查中國留學生，確保中國公民享有公平入境待遇和充分尊嚴、採取措施確保中國駐美外交領事機構和人員安全、取消針對中國相關機構和人士的簽證限制、更改將中國列為「主要毒品來源國」的錯誤做法。

華列毒品來源國 王籲改正

會晤雙方同意落實兩國元首重要共識，於相互尊重、管控分歧、互利合作基礎上，在禁毒和執法領域保持對話合作，重視彼此關切，妥善解決問題，貢獻中美關係穩定發展。

另據法新社報道，美國方面稱，王小洪和馬約卡斯「就遏制前體化學品擴散所需步驟進行坦誠和建設性討論」。

美方聲明稱：「雙方還就繼續執法合作、科學家和其他專家之間的雙邊技術交流、管制前體化學品以及進一步開展多邊合作作出承諾。」聲明補充道，雙方還討論擴大兩國執法合作，保護兒童免受網絡性剝削和性虐待。