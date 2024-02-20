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陸4海警船巡廈金海域 登台艇檢查

【明報專訊】大陸快艇事件時續發酵，中國海警宣布將在廈金海域展開常態化執法巡查行動後，4艘陸方執法船昨現身廈金海域，並一度登上一艘台灣遊艇檢查。金門漁會則發出警告，提醒漁民切勿越界捕魚。而就翻覆大陸漁船，國台辦宣布由泉州紅十字會派員陪同家屬赴金門處理。

金門漁會籲慎入與陸重疊水域

據中國港口網船舶追蹤資訊，昨上午有4艘隸屬中國海警的執法船舶出沒在廈金海域，圍繞金門北方、南方及東南方海域航行。資訊顯示，該些執法船最小長15米、最大長92米。

聯會新聞網報道，金門「初日號」遊艇昨下午駛經金門大二膽海域、五通水道附近時，遭福建海警船5名海警登船檢查約30分鐘，遊艇上約20餘名遊客下艇後稱「嚇死了」、「真害怕回不了台灣」。金門海巡隊接報後派遣兩艘艇前往護航，「初日號」於下午5時許返抵金門。

中時新聞網報道，就大陸海警展開常態化執法巡查，金門漁會昨發出警告提醒，指出兩岸正處敏感時刻，呼籲漁民切勿越界及違規，以保障自身安全；若遇海事糾紛或大陸公務船攔查，應通報漁會電台，或撥打海巡署電話。

金門漁會理事長陳水義表示，已在聯繫群組通知漁民出海務必注意安全，遇上狀况要隨時回報，尤其進入復國墩及金烈水道海域、與大陸海域多有重疊的漁區，要格外小心，一切以安全為優先。

陸漁民家屬明赴金門 接兩生還者

央視新聞報道，國務院台辦發言人朱鳳蓮昨表示，上周三（14日）台方粗暴對待大陸漁船致兩名漁民遇難後，福建省、泉州市有關方面持續與船員家屬溝通，決定由泉州市紅十字會等派人明日陪同家屬赴金門，接回兩名生還者並善後。

朱鳳蓮強調，台灣有關方面應向船員家屬及有關人士前往金門提供便利，做好安排，認真對待其關切，配合善後工作，避免進一步傷害兩岸同胞感情。

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