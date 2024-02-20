鄧小平逝世27周年 官媒低調紀念

「新華報業網」昨發布一分鐘短片，稱「27年前的今天——1997年2月19日，鄧小平同志永遠地離開了我們，但作為改革開放的總設計師，他永遠活在我們心中。今天，讓我們一起緬懷、致敬偉人，再道一聲：小平，您好！」短片敘述鄧從1920年赴法國留學，1979年提出「小康」概念，1982年提出「一國兩制」，1984年視察廣東，1990年為「希望工程」提名，1997年2月北京辭世。此外，《瞭望雜誌》、《中國婦女報》等均寫短語紀念鄧。

鄧逝世紀念日前一天，中共湖南省委發出「在全省開展解放思想大討論活動」通知。1978年12月，鄧小平首次提出「解放思想、實事求是，團結一致向前看」的政治主張，但湖南當局通知並未提及鄧。

左翼諷「侏儒」 文章未下架

左派網站「紅色中國」周日晚間則發出署名「李方舟」的短文〈祝賀鄧小平逝世27周年〉，寫道：「為了紀念這位世紀偉人的功績，我決定用羅大佑1989年的《侏儒之歌》作為主題曲。」