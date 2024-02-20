湖南「解放思想」 徵6方面建議 涵招商民生幹部教育 經採用可獲獎勵

據湖南省政府網站消息，湖南省委「解放思想大討論活動辦公室」發布《「獻策湖南」金點子徵集活動倡議書》，從即日起至3月下旬，就6個方面問題徵集「金點子」。湖南去年省「兩會」召開前，亦曾舉辦「我有金點子」徵集活動，為省政府工作報告徵求建議。

本次倡議書提出6方面問題，包括如何貫徹落實中央決策部署及中共總書記習近平關於湖南工作的講話和指示批示精神；如何就「高質量發展」任務推行標誌性工程、建立現代化產業體系、高水平科技自立自強、對接融入國家戰略、區域協調發展、招商引資等；如何解決主要民生問題，「讓老百姓的日子一年更比一年好」；如何守好安全發展底線，防範化解各類重大風險；如何凝聚團結力量，推進「全過程人民民主」實踐；如何加強幹部能力素質與改善作風。

倡議書稱，有用建議將呈送湖南省委、省政府，並轉交有關部門落實，湖南省委「解放思想大討論活動辦公室」將給予獎勵。

湖南省委在龍年首個工作日宣布全省開展解放思想大討論活動，引發輿論關注。通知強調，湖南改革開放40多年表明，「什麼時候解放思想、敢闖敢試、大膽創新，發展就又好又快；什麼時候思想保守、畏首畏尾、墨守成規，發展就遲滯緩慢」。

湖南省委書記沈曉明當日在全省招商引資工作會議強調，全省各級各部門要集中精力「抓招商、拼經濟、促發展」，作為今年一邊解放思想、一邊貫徹落實的具體行動，開啟全省高質量發展新局面。

官媒：湘觀念守舊 招商遜先進省

中共湖南省委機關報《湖南日報》則刊發評論員文章指出，招商引資是最需解放思想、改革創新的領域。文章表示，湖南招商引資仍有問題和短板，例如對比先進省份，招商引資總量差距不小，又如觀念墨守成規；文章要求認清大勢、改善弱點，提高招商引資效能。

黑龍江亦提「解放」 盼推動振興

另據《黑龍江日報》報道，黑龍江省委書記許勤周日上午出席「全省深化能力作風建設工作會議」要求，開展「抓基層、打基礎、強落實、見實效」活動，進一步「解放思想、提升能力、轉變作風、強化落實」，推動黑龍江全面振興取得突破。

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