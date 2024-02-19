湖南推解放思想大討論 官媒：為統一於習思想

昨日是內地農曆新年假期後的第一個工作日，中共湖南省委在官媒《湖南日報》頭版發文〈關於在全省開展解放思想大討論活動的通知〉。〈通知〉指出，「什麼時候解放思想、敢闖敢試、大膽創新，發展就又好又快；什麼時候思想保守、畏首畏尾、墨守成規，發展就遲滯緩慢」。

通知指扭「GDP論英雄」等執政弊病 塑改革氛圍

〈通知〉指出當下執政弊病，如「簡單以GDP增長論英雄」、「不愿意承受轉型陣痛」、「數據造假」、「不顧風險亂舉債」、「唯上思維」、「鴕鳥心態」、「躺平思想」，提出要破除四平八穩、按部就班的慣性思維，營造尊重改革、鼓勵探索、寬容失誤的社會氛圍。

湖南省委本次大討論活動主要集中在縣處級以上單位開展，時間2月至3月，目標是錨定「三高四新」美好藍圖、加快推動高質量發展。2020年9月，中共中央總書記習近平赴湖南考察時提出「着力打造國家重要先進製造業、具有核心競爭力的科技創新、內陸地區改革開放的高地，在推動高質量發展上闖出新路子，在構建新發展格局中展現新作為，在推動中部地區崛起和長江經濟帶發展中彰顯新擔當，奮力譜寫新時代堅持和發展中國特色社會主義的湖南新篇章」，簡稱「三高四新」藍圖。湖南省委書記沈曉明曾於2月2日主持召開省委常委會會議，此次會議審議了《解放思想大討論活動方案》。

〈通知〉昨引發各界關注。 在內地，「解放思想」一詞最能讓人聯想到的，是中共第二代領導人鄧小平1978年12月提出的「解放思想，實事求是，團結一致向前看」主張，這一主張隨即成為中共11屆三中全會主旋律，進而成為「改革開放」的核心理念。

此外，1992年鄧小平「南巡」時，也曾在全社會引發「解放思想」大討論。翻查公開資料，習近平2018及2023年曾數度在巡視地方時，提及「解放思想」的重要。

學者：圍繞習「三高四新」藍圖 不涉意識形態

《聯合早報》引述北京師范大學政府管理研究院院長唐任伍向指出，湖南此次討論明確圍繞「三高四新」，決定了討論不如改革開放初期時廣泛和深入，更不會涉及外界期待的意識形態。

對於開年第一要事，湖南為何強調解放思想，《湖南日報》刊文稱，「解放思想，是為了更好地統一思想」。〈通知〉稱，開展大討論活動，是鞏固拓展學習貫徹習新時代中國特色社會主義思想主題教育成果，進一步統一思想、行動的內在要求。