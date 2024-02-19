湖南推解放思想大討論 官媒：為統一於習思想

【明報專訊】為深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想及全面貫徹落實中共二十大等精神，推動全省經濟社會高品質發展，中共湖南省委昨（18日）宣布，在全省展開「解放思想大討論活動」。這項活動已於2月上旬啟動，集中在縣處級以上單位展開，預計3月下旬結束。湖南官媒指出，解放思想的目的是把全省上下的思想和行動統一到以習近平為核心的黨中央決策部署上來。
昨日是內地農曆新年假期後的第一個工作日，中共湖南省委在官媒《湖南日報》頭版發文〈關於在全省開展解放思想大討論活動的通知〉。〈通知〉指出，「什麼時候解放思想、敢闖敢試、大膽創新，發展就又好又快；什麼時候思想保守、畏首畏尾、墨守成規，發展就遲滯緩慢」。
通知指扭「GDP論英雄」等執政弊病 塑改革氛圍
〈通知〉指出當下執政弊病，如「簡單以GDP增長論英雄」、「不愿意承受轉型陣痛」、「數據造假」、「不顧風險亂舉債」、「唯上思維」、「鴕鳥心態」、「躺平思想」，提出要破除四平八穩、按部就班的慣性思維，營造尊重改革、鼓勵探索、寬容失誤的社會氛圍。
湖南省委本次大討論活動主要集中在縣處級以上單位開展，時間2月至3月，目標是錨定「三高四新」美好藍圖、加快推動高質量發展。2020年9月，中共中央總書記習近平赴湖南考察時提出「着力打造國家重要先進製造業、具有核心競爭力的科技創新、內陸地區改革開放的高地，在推動高質量發展上闖出新路子，在構建新發展格局中展現新作為，在推動中部地區崛起和長江經濟帶發展中彰顯新擔當，奮力譜寫新時代堅持和發展中國特色社會主義的湖南新篇章」，簡稱「三高四新」藍圖。湖南省委書記沈曉明曾於2月2日主持召開省委常委會會議，此次會議審議了《解放思想大討論活動方案》。
〈通知〉昨引發各界關注。 在內地，「解放思想」一詞最能讓人聯想到的，是中共第二代領導人鄧小平1978年12月提出的「解放思想，實事求是，團結一致向前看」主張，這一主張隨即成為中共11屆三中全會主旋律，進而成為「改革開放」的核心理念。
此外，1992年鄧小平「南巡」時，也曾在全社會引發「解放思想」大討論。翻查公開資料，習近平2018及2023年曾數度在巡視地方時，提及「解放思想」的重要。
學者：圍繞習「三高四新」藍圖 不涉意識形態
《聯合早報》引述北京師范大學政府管理研究院院長唐任伍向指出，湖南此次討論明確圍繞「三高四新」，決定了討論不如改革開放初期時廣泛和深入，更不會涉及外界期待的意識形態。
對於開年第一要事，湖南為何強調解放思想，《湖南日報》刊文稱，「解放思想，是為了更好地統一思想」。〈通知〉稱，開展大討論活動，是鞏固拓展學習貫徹習新時代中國特色社會主義思想主題教育成果，進一步統一思想、行動的內在要求。