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校方省台辦教育廳三層審批 陸準交換生苦等「生死簿」

【明報專訊】據本報了解，臨近開學，仍有許多已收到台灣校方邀請函的大陸「準交換生」在焦急等待赴台批件；亦有部分學校已明確告知學生「由於眾所周知的原因」交換取消或推遲。由國台辦蓋章、省台辦下達的批件，猶如一紙「生死簿」，學生建立社群每日互通信息，獲批的歡天喜地，沒消息的心急如焚，被取消的則暗自神傷。

交換生赴台手續繁複，完成前期擇校、面試、資料申報等申請手續，獲得交換資格並收到台灣校方發來的邀請函、代辦的入台證後，要再將資料反饋給學校，等待學校所在省的台辦下發紅頭赴台批件，寫明請該生戶口所在省公安廳為其辦理《大陸居民往來台灣通行證》及簽注，最後憑批件前往辦理。拿到通行證和簽注後，才算完成赴台前的所有手續。

吉林有等一學期被告知交換取消

各地台辦及學校的情况不一，上海、山東、廣東、河南等省份較多學生收到批件，吉林、四川、貴州的高校學生則有收到交換取消或推遲的通知。有學生總結「一般來說經濟更發達的省份願意開放交換」，而其中亦需校方、省台辦和教育廳三方都亮起綠燈才能成事。有在吉林讀書的碩士二年級生表示，自己從去年4月申請同年秋季交換，8月得知省裏「不下批件」的通知，「說讓大四和研三先去，其他人24年春季去」。該生苦等一學期後，校方1月16日通知這次交換「全部取消」，並且下半年也不太可能去了，「讓我們別等待了」。

（中國故事）

相關字詞﹕台辦 兩岸交流 交換生

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