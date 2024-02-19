陸生行前聽「政治提醒」 台教師課上自我審查

李明軒：聽聞「規定」 有陸生叛逆冀多交流

一半基於前述這樣的提醒，一半出於自身性格，Leo在台不參與也不談論政治，即使有台灣朋友主動問亦不至吵架，「大家小時候的教育就不太一樣，每個人觀念很難去改變，我自己不太在意別人的想法」。李明軒亦提到台灣近二三十年中小學教材的本土化，她認為台灣年輕一輩生於斯長於斯，對很多人來說，要對一塊從未踏足過的土地（大陸）產生歸屬感的確有些牽強，「所以我覺得沒有辦法反駁（教材本土化的做法），可是造成的影響很實際，就是這一代孩子眼中的國家就是這塊小島，我們的世界觀再也不是從大中國之下台灣的角度去看東亞，而是變成這個小島怎麼樣去看鄰國、這塊土地上曾經發生什麼事情」。

她提到去年有陸生在座談會上說，他以前很痛恨台獨，不理解為什麼要這樣。「可是來到這兒，他是1999年出生的，他說假設他是長在台灣好了，他或許也會變成是支持台獨的那種人。因為他就說你就是在這塊土地長大，這輩子也沒有去過中國大陸，如果大陸一天到晚拿着飛彈對着你要打你，他也會支持台獨。」

兩岸學生多避談政治 聊吃喝玩樂

隨着社會氣氛變化，如今兩岸學生間的交往也減少了對敏感話題的談論。「大家都知道談政治就會吵架，就像一個家裏爸爸是藍的、小孩是綠的就要『鬧革命』。台灣學生會想，即使你喜歡聽我談，可是會不會造成你困擾？所以最後還是只能談吃吃喝喝，去哪裏玩。」李明軒提到，「有的老師看到課堂上有陸生，講話方式也會修正。大家會有傳言是不是有人會來『打分數』、有人會記錄，所以老師有時候也會自己調整上課的尺度」。

（中國故事）