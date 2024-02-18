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春運返程再遇寒潮 多地暴雪凍雨

【明報專訊】春運返程客流高峰之際，內地昨日（17日）寒潮雨雪來襲，中央氣象台發布多項預警，氣象局啟動三級應急響應。

據中新社，中央氣象台發布寒潮黃色預警，中國大部分地區自西向東、自北向南先後出現劇烈降溫。新疆北部地區前日已出現強降雪，局地降幅超過20℃。阿勒泰地區富蘊縣吐爾洪鄉出現最低氣溫-41℃。全區31個氣象觀測站出現暴雪。受強風和揚沙天氣影響，新疆南部多個機場當日航班取消。計劃昨日全日停運54列客運列車。

全國大部分地區也有明顯雨雪天氣，其中陝西、山西、河南、山東等地有暴雪，局地大暴雪；河南、湖北、湖南、貴州將先後出現凍雨，江淮、江南中北部局地有暴雨。

昨日是內地春節假期最後一日，全國鐵路預計發送旅客1620萬人次，安排加開旅客列車2256列，鐵路春運運力安排再創新高。交通運輸部指，高速公路峰值將達6520萬輛，是春運期間路網平均車流量的1.75倍左右。同時受寒潮影響，中東部地區將有大範圍雨雪天氣，給公路出行帶來不便。

為了應對春運返程人流，北京多條連接主要鐵路站的地鐵線路延長營運時間。其中北京西站、地鐵7號線採取不停運的措施。廣鐵集團加開夜間高鐵375列，主要由長沙、懷化、邵陽、汕頭等地開往廣州、深圳方向。

春運工作專班數據顯示，年初一至昨日（10至17日），跨區域人員流動量預計23.11億人次。其中，鐵路客運量近1億人次；公路人員流動量預計21.84億人次；水路客運量940萬人次；民航客運量1804萬人次。

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