王毅稱中國 堅定做動盪世界穩定力量

王毅表示，國際形勢愈動盪，大國愈要加強協調；風險挑戰愈突出，大國愈要增進合作。中國願推動中美關係沿相互尊重、和平共處、合作共贏的正軌前進；中歐應排除地緣政治和意識形態干擾，堅持伙伴而非對手的定位。中國也願做應對熱點問題的穩定力量，做加強全球治理的穩定力量，做促進全球增長的穩定力量。

晤布林肯卡梅倫等西方外交官

在慕尼黑期間，王毅密集會見西方外交官。他會晤美國國務卿布林肯時表示，美方如真想台海穩定，就應將不支持「台獨」的表態落到實處；並要求美方解除對中國企業和個人的非法單邊制裁，停止無端滋擾盤查中國公民。布林肯重申美國將維護自身與盟友和伙伴的利益與價值觀，強調維護台海與南海和平穩定的重要性。

王毅會見卡梅倫時說，雙方應妥善處理分歧矛盾，推動中英關係重回健康穩定發展的正確軌道。據英國外交部紀要，雙方談及紅海形勢、俄烏戰爭及香港和新疆的人權情况，卡梅倫就雙方有歧見領域「毫不含糊」地表達英方立場，並再次要求中方釋放被控違反《國安法》的壹傳媒集團創辦人、英國國民黎智英。卡梅倫還敦促中方運用對伊朗的影響力，向「青年運動」施壓、促使其停止在紅海的攻擊行動。

王毅還會見法國外長塞茹爾內、歐盟外交與安全政策高級代表博雷利。