俄首屆「反殖」論壇 中聯部長赴會 近60國支持 劉建超：推動國際秩序公正發展

「共同抵制新殖民主義」國際政黨論壇2月15至17日在莫斯科舉行，由俄羅斯統一俄羅斯黨舉辦，俄方對論壇的表述是：反對現代新殖民主義做法支持者的「為了民族自由！」論壇。中非共和國、南非、朝鮮、古巴、巴西等國政黨代表也在開幕儀式上發言。

劉：不走國強必霸歪路 推全球治理體系變革

中聯部網站披露，劉建超受中共中央委託向論壇的創立和會議的召開表示熱烈祝賀。他說，論壇的創辦為各國政黨攜手應對挑戰搭建起有益對話平台；殖民主義在人類歷史上給世界帶來深重災難，留下極不光彩一頁，時至今日仍翻新花樣不斷出現，給世界帶來痛苦和災難，中國和大多數與會政黨代表的國家一樣，是從殖民主義的歷史泥淖中走出來的。「我們經歷千辛萬苦，付出巨大犧牲，獲得了民族的獨立和人民的解放。」

劉建超表示，中國在現代化進程中既不走殖民掠奪老路，也不走國強必霸歪路；中共倡議各方共同捍衛各國發展繁榮的權利，維護世界和平安寧，促進文明交流互鑑，推動全球治理體系變革，推動構建人類命運共同體。除了劉建超，中共中央黨校分管日常工作的副校長謝春濤也率中共代表團訪俄，參加該創立大會並發言。

梅德韋傑夫倡評殖民罪行 組「反制裁聯盟」

統一俄羅斯黨網站介紹，俄總統普京向創立大會致賀信，強調舉辦此次論壇「極為重要」，稱俄國為摧毁殖民體系的基礎並支持民族解放運動做了許多工作，為年輕的獨立國家提供了大力援助，「今天，我們準備攜起手來，為真正的自由和正義、為所有國家和人民的進步、為建立民主的多極世界秩序而奮鬥」。

殖民主義向來被視為英美等西方國家的歷史原罪。俄羅斯衛星通訊社報道，統一俄羅斯黨主席、俄聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫發言時，談到以前的宗主國對種族滅絕和種族歧視的責任問題，強調「我們呼籲消滅篡改歷史的企圖」，俄國建議聯合國設立「殖民主義受害者紀念日」，並開始評估殖民時期罪行造成的損失。

「我們必須共同努力，對抗新殖民主義做法，並制定長期積極合作的議程。」梅德韋傑夫建議，各國政黨大力推動「反制裁聯盟」形成，包括制定國際法律文件規限聯盟參與者；同時發起一場世界運動，使相關國家擺脫殖民統治影響。俄外長拉夫羅夫表示，目前仍有17國領土處於殖民統治之下，是時候根除新殖民主義做法的時候了。

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