北京聞風：文旅業新經濟引擎 春節交出成績 ／文：鍾鳴九

各地提前部署出招吸客

自元旦假期，哈爾濱冰雪文旅3天攬金60億元後，內地各地文旅局便開啟「營銷大戰」。多地文旅官方新媒體帳號邀請趙麗穎、王一博等明星為家鄉文旅「打call」（應援），同時展示漢服迎賓、民俗風情、溫泉美食等，為農曆新年「搶人」提前做足了營銷。

此外，各地節前紛紛推出促文旅消費優惠政策。2月12日起，湖北便發放60萬張「文化旅遊惠民券」。江蘇、河南等地則實行景區免費或優惠開放。據文旅部產業發展司司長繆沐陽農曆新年前介紹，各地在春節期間將發放逾6億元的文旅消費惠民補貼，用於看演出、逛景區、品美食、住酒店、居民宿等。

有分析人士認為，各地節前推出多項保供給、促消費的舉措，進一步激發了文旅市場活力，對帶旺各地春節文旅業起到了顯著的轉化作用。

去年年底的中央經濟工作會議指出，「積極培育智能家居、文娛旅遊、體育賽事、國貨『潮品』等新的消費增長點」，文旅被置於「促消費」中的重要地位。從今年地方兩會各地政府工作報告來看，文旅業也成為各地提振經濟的重要發力點。

經濟「三馬車」 兩架恐顛簸

有觀察人士分析，當下拉動經濟的「三駕馬車」中，投資、出口均面臨不利因素，促消費是內地提振經濟的重要手段。而內地居民消費觀念正經歷從「重物質」到「重體驗」的轉型，精神消費需求增長旺盛，加之疫後出遊需求釋放等因素，使得內地文旅市場需求增長迅速，成為新一輪促消費的重點領域。中國旅遊研究院近日發布的《2023年中國旅遊經濟運行分析與2024年發展預測》，預計2024年全年內地旅遊人數將超過60億人次。

繼2023年「消費提振年」後，商務部近日將2024年定為「消費促進年」。可見，「促消費」仍是新一年內地經濟發展的重點。分析人士認為，文旅業作為內地新的顯著的消費增長點，為提振中國經濟提供了動力，在一些地區，文旅業已替代地產業、製造業成為新的經濟引擎。這消化了中國因新舊產業轉換調整而出現的部分經濟風險，也緩解了部分產業轉型陣痛。

文：鍾鳴九