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赴柬自導自演「闖詐騙園遭襲」 台兩網紅判囚兩年

【明報專訊】台灣網紅「晚安小雞」（陳能釧）、「阿鬧」（魯祖顯）周一在柬埔寨直播，宣稱闖入西港詐騙園區遭毆打、搶劫，引起關注。當地警方迅速拘捕兩人，查實自導自演造假，二人周四（15日）在警方記者會下跪道歉，不過西哈努克省初級法院當日已判處二人監禁兩年，刑滿後驅逐出境。台外交部表示，尊重柬警方及司法單位的調查與審理。

兩人跪求原諒 省長：非常嚴重

《柬中時報》昨報道，法院查明陳能釧（31歲）和魯祖顯（34歲）來柬埔寨的目的，是為了拍攝關於人口販賣、凌虐、強姦和人體器官交易的造假影片；裁定二人犯下煽動製造社會動亂罪，判監兩年外加每人罰款400萬柬幣（約7677港元）。

兩人周四在西哈努克省長郭宗朗召開的記者會下跪求原諒，承認影片內容都是自己編造，強調柬埔寨是治安非常好、很美麗的國家，適合旅遊，不存在詐騙、綁架、販毒等行為，希望柬國政府給他們機會，利用自身的流量，拍攝真實的柬埔寨彌補過錯。郭宗朗說：「我認為這個問題非常嚴重，如果我們原諒他們，那麼接下來有人會繼續揑造類似假象。」

直播中閃躲奔跑流淚

「想把實况拍給你們看」

陳能釧12日開直播時，聲稱進到柬埔寨的詐騙園區，鏡頭中，他被人發現，不停閃躲、奔跑。他對着鏡頭流淚，「我只是想把這裏的真實狀况拍給你們看而已，我也沒想到會這樣，那是槍嗎？我今天來這邊真的是提起很大的勇氣，我對不起愛婆（禾繐國際有限公司負責人、晚安小雞老婆）、對不起我媽，我對不起你們。」畫面被關掉後，陳能釧「下落不明」。13日，陳能釧再開直播說自己遭毆打、勒頸，身上的錢全部被搶走，好不容易才逃出等。

相關字詞﹕自導自演 詐騙 柬埔寨 網紅

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