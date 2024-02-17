明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

寒潮再襲 風雪凍雨影響春運

【明報專訊】中央氣象台預報，今天（17日）起至下周四（22日），受寒潮影響，中國大部分地區將經歷氣溫「過山車」，並伴有大範圍雨雪天氣，河南、湖北、湖南、貴州仍有凍雨，對正值返程高峰期的春運非常不利。

有跌逾20℃ 0℃線南壓湘黔

中央氣象台預計，全國大部分地區氣溫自今天至下周四先後下降6℃至12℃，部分地區跌12℃至18℃，局部地區降溫達20℃以上，最低氣溫0℃線將南壓至蘇皖南部至湖南南部、貴州南部一帶。

未來一周，西北地區東部、華北、東北地區、黃淮、江淮、江漢、江南北部和西部等地將先後出現降雪或雨轉雪，部分地區有大雪至暴雪。20日至22日，河南、湖北、湖南、貴州等地的部分地區有凍雨。

氣象專家提醒，當前正值春運返程高峰，中東部大範圍雨雪冰凍及大風天氣將再度對公路、鐵路、航空、水運等造成不利影響，建議各地提前做好應急準備和安全管理工作。

目前新疆北部已降暴雪，截至昨晨8時的過去24小時，阿勒泰最大降雪量45.5毫米，其中布爾津縣禾木鄉吉克普林積雪達2.14米。預計今天新疆暴雪持續，局部降溫幅度逾20℃。

全國鐵路載客量錄新高

鐵路方面，前日全國鐵路運載旅客1515.9萬人次，再次刷新春運單日旅客運載量歷史新高；昨預計運載旅客1530萬人次，預料又再錄新高，已安排加開旅客列車1813列。

上 / 下一篇新聞