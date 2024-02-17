寒潮再襲 風雪凍雨影響春運

有跌逾20℃ 0℃線南壓湘黔

中央氣象台預計，全國大部分地區氣溫自今天至下周四先後下降6℃至12℃，部分地區跌12℃至18℃，局部地區降溫達20℃以上，最低氣溫0℃線將南壓至蘇皖南部至湖南南部、貴州南部一帶。

未來一周，西北地區東部、華北、東北地區、黃淮、江淮、江漢、江南北部和西部等地將先後出現降雪或雨轉雪，部分地區有大雪至暴雪。20日至22日，河南、湖北、湖南、貴州等地的部分地區有凍雨。

氣象專家提醒，當前正值春運返程高峰，中東部大範圍雨雪冰凍及大風天氣將再度對公路、鐵路、航空、水運等造成不利影響，建議各地提前做好應急準備和安全管理工作。

目前新疆北部已降暴雪，截至昨晨8時的過去24小時，阿勒泰最大降雪量45.5毫米，其中布爾津縣禾木鄉吉克普林積雪達2.14米。預計今天新疆暴雪持續，局部降溫幅度逾20℃。

全國鐵路載客量錄新高

鐵路方面，前日全國鐵路運載旅客1515.9萬人次，再次刷新春運單日旅客運載量歷史新高；昨預計運載旅客1530萬人次，預料又再錄新高，已安排加開旅客列車1813列。