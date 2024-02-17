船位罕電動車紛困島 海南島海難渡 車主滯留多天 有選擇託運「人走車留」

連續兩日 海峽遇霧一度停航

今天是內地春節長假最後一天，海南又再「出島難」，今年更因自駕佔春運八成的出行方式，瓊州海峽汽車渡輪變得異常繁忙。昨日，瓊州海峽又遇上大霧天氣，海口新海港、南港停航3小時，秀英港停航5小時，中午待渡離島車輛4300輛，隊長約6公里。

據「海南交通廣播」消息，海口三港（新海港、秀英港、南港）昨預約過海的客車約19,000輛，計劃出島貨車2000輛、旅客12萬人。海口三港各待渡車場已飽和，籲請過海車輛延後5小時到港。在沒有大霧的情况下，預計疏運需12小時以上。

其中，不少新能源車主反映，由於離島輪渡對運載新能源車有數量限制，新能源車的船票供不應求。「上游新聞」引述重慶籍的新能源車主朱女士表示，來海南後，他們就試圖在網上購票，但蹲守多天，一直顯示無票。朱女士稱，她入住的酒店停滿了新能源車，大家無法離島，擔心影響節後上班和孩子上學。另一名車主石先生表示，2月16日至3月1日的票都沒了，「難道我們要滯留海南島至少10多天？」也有車主表示已等了6天。

考慮安全限載 一成位供電車

新海港口客服人員表示，離島的新能源車輪渡，因為考慮安全有限載，一艘船有裝載的數量限制，遊客只能通過線上購票。按照規定，每航次載運新能源車輛的數量，不得超過載車定額的10%，總數不超過18輛。海南一間航運公司的工作人員指出，新能源車靠電能提供動能，高溫暴曬或充電不當等情况下，極易引發自燃導致火災；一旦失控，將嚴重破壞船舶。

有車主選擇人坐船過海，車暫放於海南，等春運高峰期結束，再找託運公司託運回去。有負責從海口到廣東徐聞的託運公司工作人員表示，因為政策原因，3月5日之後，他們才能接單，但許多車主已將車開到公司附近停放，「停了上千台」，新能源車和油車都有。

海口市交通港航局表示會增開加班班次和新能源車運輸專船班次，目前新能源小車每天總運輸出島量約800輛。海口市氣象局預計，今日2時至10時，瓊州海峽又將出現短時團霧，可能影響通航。

今年春節海南旅遊市場熾熱，客量整體按年增逾30%，機票價格連日高企。民航局昨稱安排國航、南航和海航，每天平均新增13班次進出三亞。

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