遊客續滯留 海南：積極增運力疏導

據央視報道，今年春運海南客流大增三成，預計客流高峰將持續至初十（19日），預料今日海口美蘭機場單日客流量將突破12萬人次。此前官方曾建議旅客避免從三亞直飛，改由海口、博鰲出發，但據報16日前海南至國內主要目的地城市的經濟艙機票已基本售罄。

官方倡水路走 3月前私車船票售罄

海南省旅遊文化廣電體育廳行業管理與安全監管處處長周興華則建議遊客可到新海港乘船離島，官方將協調新海港增加運力，遊客離島成本將大幅下降。不過本報透過官方指定購票渠道查詢可見，3月前私家車離島的船票已售罄。據港口工作人員稱，為滿足需求，海口新海港增設每日三班「新能源專班」。

據海南發佈消息，海口市政府15日下午召開新聞發布會稱2月15日至17日每日預約出島小車均超2萬輛，預計每日運送出島旅客10萬人，超出往年最高峰。海口市交通港航局表示將根據情况每日增售未來24小時內的出島私家車船票。而15日增售次日出島小車票一經推出亦被搶購一空。

海口市的港口等待離島上船的車輛近日大排長龍，曾有小紅書網友稱「搶票搶了兩夜，離島排隊排了一天一夜」。當局加强疏導，並提示車主無預約不要去現場，有票亦不要過早到達，提前超過3小時無法進港，排隊太久可順延登船。