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美斯畫面變拿姆 網民嘲央視有內奸

【明報專訊】球王美斯在香港缺陣引發風波未止，有內地網民發現，央視體育頻道節目《天下足球》的片頭，以至央視1台的天氣預報，美斯的畫面均「被消失」。其中《天下足球》刪除美斯帶領阿根廷隊奪世界盃冠軍的影像，以德國球員拿姆（Philipp Lahm）的鏡頭代替，卻被網友指出，拿姆也不是「對華友好人士」。

央視體育頻道（CCTV5）每周一晚播出的《天下足球》是內地最受歡迎的足球資訊節目。12日播出的最新一期節目片頭中，原本美斯與阿根廷隊2022年在卡塔爾參加世界盃的鏡頭，被更換成兩屆前德國隊2014年巴西奪冠的畫面，中間原來一段美斯身穿巴塞隆拿球衣慶祝的畫面，則被換成奏樂表演畫面。當時正是德國力克阿根廷捧盃，因此有網民表示「節目組替自己出了一口氣」。

拿姆曾籲關注中國人權問題

不過亦有網民指出，《天下足球》鏡頭中身處畫面正中高舉金盃的時任德國國家隊隊長拿姆，曾在2022年1月為《時代周報》Die Zeit撰文〈在體育你可以說不〉，呼籲體壇關注北京冬奧主辦國的人權問題。網友戲稱節目組「把假辱華的換成了真辱華的」、「央視有內奸」。目前在新浪微博搜索「#天下足球刪除梅西鏡頭#」，結果顯示「根據相關法律法規和政策，該話題內容未予顯示」，但相關帖文暫未遭封禁。

天氣預報換走美斯廣告

在其他場合出現的美斯形象亦央視屏蔽。每晚7點《新聞聯播》後播出的《天氣預報》，美斯為貴州企業「赤水河酒」代言的廣告原作為重慶、貴陽地區天氣配圖出現，則被替換為當地風光片。

國際邁阿密全球友誼賽之旅進行中，目前已抵達美斯故鄉阿根廷羅薩里奧，今迎戰母會紐維爾舊生。主教練馬天奴表示美斯將回歸正選。消息在內地社交媒體流傳，但美斯相關討論熱度已大不如前。

相關字詞﹕審查 央視 美斯缺陣

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