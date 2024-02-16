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台漁民撐執法 陸網民喊「血債血還」

【明報專訊】台方驅離大陸漁船釀2死事故引起兩岸群情激憤，讓兩岸關係再現僵局。金門不少漁民支持海巡隊執法，稱海巡執法的動作只是「剛好而已」；大陸網民則指台方「暴力驅離」導致4名漁民全落海，要求官方採取行動「收復金門」、「血債血還」。

微博相關熱搜下架 官方被指擬降溫

《聯合報》引述金門當地漁民表示，大陸漁民非法越界捕魚的行為「一直以來都很猖狂」，甚至還曾直接「侵門踏戶」到離岸不到500公尺處放流刺網捕魚，嚴重影響金門漁民的生計；最近正值黃魚、白鯧的漁汛期，因賣價好搶捕更兇。海巡隊今次硬起來強制驅離，發生不幸大家都很遺憾，不過仍支持海巡強力執法、捍衛海權，才能保障地區討海人的生計。

國台辦事發當晚就事件表達強烈譴責後，大陸社交平台上民情激昂。「國台辦強烈譴責台方驅離福建漁船」的話題一度登上微博要聞熱搜榜首，累計閱讀數突破億次。不少網民要求大陸拿出實際行動，呼籲「先把金門收了吧」、「血債血還」。不過昨晚該條熱搜已被下架，央視新聞等官微的相關評論區亦禁止評論，被認為是官方「試圖對事件降溫」。

台灣馬英九基金會執行長蕭旭岑昨日呼籲，台總統蔡英文以及即將接任的2024年大選當選人賴清德應回到兩岸溝通的共同基礎，避免任何「擦槍走火」的意外發生。民眾黨主席柯文哲亦表示，保護漁權是政府該做的事，驅離過程還是要盡量平和，更重要的是兩岸能坐下來談，找出一套規則。

相關字詞﹕非法捕魚 兩岸關係 金門

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