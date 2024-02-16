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陸艇案發酵 兩岸禁限制水域線恐破 台海巡署：涉事艇「三無」 會加強取締

【明報專訊】大陸快艇前日在金門海域疑涉越界捕魚，被台灣海巡艇追緝致2船員墮海死亡事件，其中兩名生還漁民目前被以證人身分收容，由於他們的川貴口音，盤問進度緩慢。海巡署經查，指涉案快艇為「三無船舶」，為兩岸協同執法共同關注對象且會加強取締。金門人士憂慮事件升級為兩岸政治議題，令金門和廈門間的「禁限制水域線」未來被打破，並成為新一屆政府的挑戰。

綜合中央社及《聯合報》報道，目前生還的兩名漁民以證人身份收容，尚在台海巡署偵防分署金門查緝隊製作筆錄。福建金門地檢署主任檢察官施家榮昨日表示，該案尚待海巡署詢問死者家屬意見、兩名生還者證辭等初步蒐證程序，後續若移送檢方，不排除以《兩岸人民關係條例》朝非法入境偵辦。

兩漁民列證人收容 口音重難盤問

施家榮指出，4名船員皆為男性，兩名生還者分別來自重慶及貴州，兩名死者則來自四川，目前由海巡人員聯繫死者家屬中。由於兩名生還漁民有濃厚鄉音，加上情緒激動，與海巡人員「雞同鴨講」。另外4名漁民水性不佳，其中一名30歲死者落海已立即獲救，惟仍告不治；較資深的船長也是四川人，他因為船翻覆時被壓在船下，海巡人員在周遭遍尋多時未果，後來是出動人員潛水下海，才在翻覆的船體下找到人。

金門地檢署表示，目前掌握事證有限，只能口頭指揮辦案，後續還要對海巡執法人員與生還船員、死者家屬等人做筆錄，看死者家屬有沒要提告；對於外傳4人可能是要偷渡，檢方也澄清，「偷渡的路線不會走這邊」。

金門官員籲漁民低調 免再「擦槍走火」

金門紅十字會人員私下建議，將兩名溺斃的漁民以海難事故來處理，並希望加快速度，讓他們盡快魂歸故里得以安息。但台檢方認為，要依正常流程與渠道處理。相關人士指，大陸漁民越界通常由海巡偵訊後移送，交金門地檢署複訊，如有必要將申請羈押在金門監獄，一般要等到判決出爐，但刑期很輕，通常是3至5個月，不會超過1年。

國台辦前日回應事件時措辭強硬，金門人士擔心，此後大陸會不承認金門和廈門間的「禁限制水域線」。報道指，金廈這條「隱形的線」和台海中線一樣，兩岸此前默契遵守，大陸的科研船、海事公務船甚至軍艦都不會輕易跨越。縣府官員上午走訪金門縣漁會，提醒漁民要互相節制、低調行事，避免再出現「擦槍走火」。

根據台海巡署統計資料，2016年7月至2023年11月，共驅離非法越界大陸漁船9100多艘，其中扣留近400艘、沒入80多艘、裁罰2.8億新台幣（約 7000萬港元）。台海委會主委管碧玲昨就事件表達遺憾，強調大陸船舶進入台方劃定的禁止水域內0.86海里，海巡必須依法行政。海巡署亦表示，經查涉案快艇為無船名、無船舶證書和無船籍港登記的「三無船舶」，為兩岸協同執法共同關注對象且會加強取締。

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相關字詞﹕海巡署 越界 非法捕魚 兩岸關係 漁船

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