美眾院中國問題委會主席擬率團訪台

據《金融時報》引述台灣官員透露上述消息。目前加拉格爾尚未回應有關行程。加拉格爾本月12日在哈佛大學一場座談會上提及，美國對華政策基本上是防禦性的，要做的只是捍衛現狀，沒有傷害或削弱中國的意圖。

美國眾議院中國問題特別委員會在2023年1月成立，對華立場强硬的威斯康星州共和黨眾議員加拉格爾獲委任主席，旋即在同年2月秘密訪台，與總統蔡英文、副總統賴清德會晤，他當時曾稱俄烏戰爭是對台灣的警鐘，提醒要讓台灣意識到儲存先進武器的需求。

鷹派加拉格爾不競逐連任議員

「美國之音」報道，加拉格爾上周宣布不競逐連任議員。台駐美代表俞大㵢表示，無論加拉格爾是否連任，美國國會對台灣的支持是普遍的、跨黨派的。同屬共和黨的新任美國眾議院議長邁克‧約翰遜（Mike Johnson）曾在台灣大選後表示，會請求共和黨議員出訪台灣，重申美國對台承諾。

中國駐美大使館表示，中方一貫堅決反對美台開展任何形式的官方往來，堅決反對美方以任何方式、任何藉口干涉台灣事務。