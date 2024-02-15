慕尼黑安全會議 英外相料晤王毅談台海

英媒：政界促向華反映人權國安擔憂

國際安全事務論壇「慕尼黑安全會議」（MSC）將在16日至18日舉行。英國《衛報》引述消息人士報道，英國外交部已初步將卡梅倫與王毅的會面排進日程。報道稱，卡梅倫自去年11月擔任外長以來，因其與中國的關係而面臨壓力，有政界人士要求他與王毅會面時，向中方反映英國在人權和國家安全方面的擔憂。

英國外交部已宣布卡梅倫在出席慕尼黑安全會議前，將出訪波蘭和保加利亞，但未提及他將與王毅會面。

卡梅倫13日在國會接受質詢時表示，希望近日能與中方舉行會談，並擬籲請十分倚賴國際貿易活動的中國與英國，同樣全力支持航行自由，並提到航行自由的重要性適用任何地方，包括台灣海峽。卡梅倫還稱，英中之間存在許多歧異，且中國對英國構成「劃時代挑戰」。儘管如此，在能夠推進討論的領域，英國應試着這麼做。

在2010年至2016年擔任首相期間，卡梅倫曾推動英中關係進入「黃金時代」。他去年11月上任外長後，曾指與中國打交道仍然是正確做法，他支持英國政府的對華政策。去年12月，他曾與外長王毅通話，當時卡梅倫指英國將繼續與中國保持溝通，促進雙方共同利益。王毅則稱希望英國樹立正確對華認知，把握好中英關係發展的大方向。