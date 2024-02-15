海南旅客迫爆機票緊張 「去程千元回程一萬」

今年春節假期，「南下避寒」和「北上玩雪」成為出遊主題，三亞、海口等地在平台搜索量再創新高。「攜程平台」數據顯示，海南春節假期首日旅遊訂單同比增長42%，景區門票訂單量同比增長298%。隨着春節長假結束，返程經濟艙機票卻一票難求。

「這兩天在刷回程機票，價格愈來愈離譜，都可以去趟歐洲了。」據「封面新聞」昨報道，在三亞過年的北京周女士表示，假期最後兩日回北京的機票，幾乎在一萬元以上，她打算提前回程。還有網友稱，來三亞時，機票一千元一張，「回去要一萬多一張」，慨嘆「進島容易，出島難」。

海南島共有海口、博鰲、三亞3座民用客運機場，其中海口、三亞15日至19日飛北京和上海的經濟艙機票均已售罄。想直飛京滬，只剩下萬元上下的公務艙機票。三亞鳳凰國際機場數據顯示，在春節期間（2月10日至17日），該機場計劃執行航班2974架次，預計運送旅客超過63萬人次。

當局協調改用大機 籲避免三亞直飛

針對機票供應緊張，「海南發布」周二（13日）回應，2024年春運海南客流大增，整體年增長在30%以上。為緩解運力緊張，海南省交通和旅遊行業主管部門已多次協調航空公司增加運力和改用寬體機，目前三亞的寬體機投入已佔21%；並建議避免遊客從三亞直飛，從海口、博鰲出發更具可行性。另外，也可以先從海口出發，到附近城市後再轉機。

「攜程平台」數據顯示，從三亞飛北京經重慶轉機，機票價格4000元多。從三亞直飛瀋陽最低要一萬元左右，若選擇經西安中轉，價格不足5000元，便宜一半。