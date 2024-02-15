金門驅越界捕魚 陸艇蛇行逃4墮海2亡 台海巡署：一切依法 國台辦譴責促查真相

4墮海船員全非福建籍

台媒《自由時報》報道，海巡署第12巡防區表示，春節期間，指揮金門海巡隊巡防艇防堵金門復國墩海域不明大陸籍漁船越界作業。海巡隊cp1051艇昨午1時45分在金門北碇東1.2浬海域（禁止水域線內0.5浬）巡邏時，發現一艘「無船名」大陸籍快艇越界捕魚，立即執行驅離作業，但因該快艇「蛇行拒檢」，雙方於追緝過程中4名中國船人員不慎墮海。

金門海巡隊表示，意外發生後立即展開搜救，海巡cp1051艇陸續救起4人，其中兩人生還，已押返海巡隊部偵訊，另兩人緊急送往金門醫院搶救後不治，全案將報請金門地檢署檢察官相驗與調查。兩名死亡船員部分，將透過管道聯繫陸方家屬處置。後續海巡署將配合地檢署調查，釐清有否執法過當。據悉，出事的4名船員非福建籍漁民，是四川、貴州人到福建打工，彼此並不熟悉。

台推3措施加強取締越界陸船

台海巡署表示，為加強取締越界陸船，海巡署採取三項具體措施，包括：一、針對金門、馬祖、澎湖及北方三島海域等越界重點區域，該署適時規劃擴大威力取締勤務，並調派大型艦船支援，嚴格取締越界漁船，依法究辦；二、為防阻大陸漁船越界，該署掌握大陸漁船越界慣性，超前勤務部署，並全天候維持線上勤務，查處非法越界；三、對越界作業陸船，視情節合併採取「驅離」、「扣留」、「留置」、「沒入漁獲（具）」、「罰鍰」及「沒入船舶」等六大手段，彰顯台方執法權威及嚇阻效果。

對於這次執法過程釀兩死意外，海巡署強調，一切皆依法行政。《聯合報》引述台灣海巡官員表示，該案釀兩死非常罕見，因為海巡隊巡邏到越界捕撈就是直接驅離，要導致越界漁船翻覆船員墮海，除非是有碰撞，要不然就是越界漁船為了躲避蛇行，又海象差導致；至於「4人同時落海」是很不好救援的狀况，送醫不治也跟搜救時間有關係。

國台辦發言人朱鳳蓮表示，多年來，陸方秉持「兩岸一家親」理念，為保障兩岸漁民正常作業做了大量工作，特別是在沿海多地設立台灣漁民接待設施，為台灣漁船和漁民提供避風、補給、搶險、救助等相關幫助。反觀台灣民進黨當局，以各種藉口強力查扣大陸漁船，以粗暴和危險的方式對待大陸漁民，這是導致這起惡性事件發生的主要原因。她正告台灣有關方面，要尊重兩岸漁民在台灣海峽傳統漁區作業的歷史事實，確保大陸漁民人身安全，切實杜絕此類事件再度發生。

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