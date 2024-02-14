趙小蘭胞妹趙安吉車禍身亡

【明報專訊】總部位於紐約的航運公司福茂集團（Foremost Group）12日證實，該集團董事長兼首席執行官趙安吉（Angela Chao）日前在車禍中喪生，終年50歲。趙安吉是福茂集團創辦人趙錫成博士六個女兒中最小的一位，也是美國前勞工部長和交通部長趙小蘭的妹妹，她從小就對航運充滿興趣。
中央社報道，趙安吉2018年接班其父趙錫成掌舵家族企業。進入福茂前，她從事金融業，曾供職於花旗美邦；在中國銀行擔任獨立非執行董事至2022年6月。她擁有哈佛大學工商管理碩士學位。趙安吉生前還是美國外交關係協會、美中關係全國委員會青年領袖論壇等機構成員。
任福茂董事長 2018年接班
被譽為「美國華人船王」的趙錫成1927年出生上海，曾就讀於上海交通大學，與前國家主席江澤民曾是同學。國共內戰後前往台灣，後考取船長資格，被派往美國深造。1964年取得工商管理碩士畢業後創辦福茂航運，逐步成為航運大亨。
趙錫成與妻子趙朱木蘭共育有六女，趙安吉是趙家六姊妹中最年幼。大姊趙小蘭（Elaine Chao）兩度加入美國內閣，曾在前總統喬治·布殊政府出任勞工部長、在特朗普時期出任運輸部長；其夫為參議院共和黨領袖麥康奈爾。