明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

新疆多地雪崩 4遊客被掩救出

【明報專訊】新疆近日正遭受暴風雪吹襲，致多地發生雪崩。其中喀納斯景區昨日有4名遊客被雪崩掩埋，經救出未造成傷亡。另外農曆新年前夕的一輪冷空氣令內地春運一度受阻，隨後全國廣大地區在回暖天氣中迎接龍年新春，但本周末將再有寒流來襲。

據央視新聞報道，新疆自治區喀納斯景區12日新增積雪30至45公分，局部地區更超50公分。新增積雪導致景區道路出現共13處雪崩，未發生人員受傷、車輛受損狀况。相關部門正在聯合進行道路除雪保暢作業，多條道路已恢復交通。截至當日下午6時，已有超過500輛車、2000人有序離開景區。

另據新疆喀納斯景區管委會官網消息，昨日中午12時許，景區內兩名遊客擅自在開放區域滑野雪，造成小型雪崩，造成4人被崩雪掩埋。經緊急救援，未造成人員傷亡。景區管理委員會提示，遊客滑雪時注意危險區域警示，服從滑雪場管理，避免發生雪崩、墜落等安全事故。喀納斯景區全域禁止在滑雪場規定的範圍之外滑野雪。

全國多地回暖 廣州木棉提早開

據中國天氣網報道，今日全國升溫仍將繼續，並陸續迎來此輪回暖氣溫最高點，多地氣溫可望衝上20℃，堪比常年4月氣溫。以廣東為例，一般在每年3至4月進入花期的木棉，農曆新年期間在廣州市區多處已可見有木棉花盛開。

不過升溫的同時，一股較強冷空氣將至，受其影響，長江中下游及其以北將自北向南出現降溫，部分地區降幅將超10℃。

冷空氣過後，各地氣溫又會快速反彈，暖意迅速回歸。 氣象專家提醒，目前來看，2月中旬中國氣溫波動幅度較大，周末還將有寒流影響全國大部地區，建議民眾關注天氣預報。

上 / 下一篇新聞