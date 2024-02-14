新疆多地雪崩 4遊客被掩救出

據央視新聞報道，新疆自治區喀納斯景區12日新增積雪30至45公分，局部地區更超50公分。新增積雪導致景區道路出現共13處雪崩，未發生人員受傷、車輛受損狀况。相關部門正在聯合進行道路除雪保暢作業，多條道路已恢復交通。截至當日下午6時，已有超過500輛車、2000人有序離開景區。

另據新疆喀納斯景區管委會官網消息，昨日中午12時許，景區內兩名遊客擅自在開放區域滑野雪，造成小型雪崩，造成4人被崩雪掩埋。經緊急救援，未造成人員傷亡。景區管理委員會提示，遊客滑雪時注意危險區域警示，服從滑雪場管理，避免發生雪崩、墜落等安全事故。喀納斯景區全域禁止在滑雪場規定的範圍之外滑野雪。

全國多地回暖 廣州木棉提早開

據中國天氣網報道，今日全國升溫仍將繼續，並陸續迎來此輪回暖氣溫最高點，多地氣溫可望衝上20℃，堪比常年4月氣溫。以廣東為例，一般在每年3至4月進入花期的木棉，農曆新年期間在廣州市區多處已可見有木棉花盛開。

不過升溫的同時，一股較強冷空氣將至，受其影響，長江中下游及其以北將自北向南出現降溫，部分地區降幅將超10℃。

冷空氣過後，各地氣溫又會快速反彈，暖意迅速回歸。 氣象專家提醒，目前來看，2月中旬中國氣溫波動幅度較大，周末還將有寒流影響全國大部地區，建議民眾關注天氣預報。