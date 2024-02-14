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殲-35疑現遼寧艦 軍事評論：戰力大增

【明報專訊】內地軍迷在社交平台發布最新遼寧號艦母圖片，顯示在大修後的遼寧艦甲板上出現一架疑似殲-35第五代隱身戰機，猜測殲-35將會在遼寧艦上進行起降實驗。軍事評論員認為，殲-35艦載隱身戰機上遼寧號航母，說明殲-35也可滑躍起飛，未來遼寧艦和山東艦都可搭載殲-35戰機，和殲-15B搭配使用，大幅提升戰力。

微博軍迷帳號「鼎盛大彪」發圖片顯示，停泊在碼頭的遼寧艦仍在維修當中，不過船身已塗裝一新，在船尾甲板位置，則停放了一架戰機，從輪廓看疑似為雙翼折起的殲-35第五代隱身戰機。照片發布後引來軍迷熱議，帳號「鷹眼軍視」認為「（殲-35）應該是超級大概率上艦」，並稱「看來今年殲35實現官宣航媽起降的可能性很大了」。

殲-35已幾乎可確定將成為003福建艦的艦載機，使用電磁彈射起飛。有軍迷質疑殲-35是否可做到在遼寧艦上滑躍起飛。本港軍事評論員梁國梁向本報表示，沈飛公司在設計研發殲-35時已有讓其在遼寧艦上進行滑躍起飛的打算。其巨大的機翼可增加升力，以彌補滑躍起飛動力不足的短板。事實上，美國的F/A-18E/F「超級大黃蜂」及法國的陣風M艦載戰機，除了能彈射起飛外，也能滑躍起飛。

因此殲-35應也可在遼寧艦、山東艦的滑躍甲板上起飛，與殲-15協同作戰實施對空、對海攻擊。梁國梁指出，滑躍起飛的殲-35，必然比美日垂直/短距起飛的F-35B艦載機所載的燃油和彈藥要多，從而空中戰鬥時間更長，攻擊力更強，將可力壓日本改裝航母和美國裝備有F-35B的兩棲攻擊艦，奪取制空權。除此之外，他並表示，中國也已研製成功裝在滑躍甲板的彈射器。

料可力壓美日F-35B 奪制空權

殲-35是繼殲-20「威龍」之後中國第二款隱形戰機，配備AESA雷達，全景駕駛艙顯示器（PCD）等先進的航電設備，作戰半徑超過1,250公里。是對標美軍F-35C的一款具有相當技術優勢的第五代航母艦載機。遼寧艦是解放軍第一艘航母，但其滑躍起飛方式和使用殲-15艦載機，一直被詬病拖累戰力，一旦證明殲-35上艦，對於提高遼寧艦和山東艦的戰力大有幫助。

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