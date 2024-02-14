多國發行龍年郵票 美版被指「像牛又像猴」

中央社報道，美國郵政總局自1993年以來，每年都會推出以中國農曆年生肖為主題的郵票。此次推出的龍年郵票，是一隻紅眼紅鼻、長著尖銳牙齒的黃色巨龍，結果引來當地華人社群批評。美國郵政總局發聲明表示，設計團隊在設計郵票時總會諮詢專家等多方意見，郵票設計通常有「多種解釋餘地」。

美郵政總局：設計通常有「多種解釋餘地」

日本推出的龍年郵票，則採用了畫家川崎巨泉民間玩具系列插畫圖案。他筆下的龍也與華人常見威風凜凜的龍不一樣，有著大眼睛、胖乎乎模樣，充滿趣味。

法國郵政集團發行的龍年郵票有兩款，分別是藍色和紅色作為底色，襯托著飛龍。由法國華人藝術家陳江洪設計，票面上均用中文和法語書寫著「龍年」。

至於聯合國郵政管理局（UN STAMPS）發行的龍年郵票，是中國工筆畫風格的青龍。單張郵票左半部分為聯合國會徽圖案，右半部分是中國設計師潘虎創作的龍翔祥雲圖。祥雲中，間以牡丹。據潘虎指出，聯合國的生肖郵票面向全球華人，自己在設計時，希望呈現出更強的中國感。