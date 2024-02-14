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龘䲜朤成拜年熱詞 京媒：展文化自信 網民稱不懂發音 自嘲「沒點文化都接收不到祝福」

【明報專訊】龍年又到，今年春節中國最流行的祝福語之一莫過於「龍行龘龘」，從央視春晚主題，到外國使節拜年，都用上了「龘」這個生僻字。如何讀、背後含義也成為了熱門話題。芬蘭駐華大使孟藍年初三在中國日報網發布短片向中國人拜年，她祝福中國人民龍年大吉，而在短片邊框並有「龍行龘龘」四字。

「龍行龘龘（粵音同『踏』），前程朤朤（粵音同『朗』），生活䲜䲜（粵音同『業』）」這個春節，這類祝福語不斷「刷屏」，成了拜年高頻詞。近日外國使節向中國人拜年，例如俄羅斯駐華大使莫爾古洛夫、法國駐武漢總領事胡建誼拍影片，都學習用普通話，祝福大家「龍行龘龘、前程朤朤」。

「龍行龘龘」的「龘」字，最早在去年底央視宣布2024年春晚主題為「龍行龘龘，欣欣家國」時，已引起網民熱烈討論。近日國家博物館新春文化展出現「龍行龘龘」，天津博物館也趁春節推出「龍行龘龘 館藏龍文物特展」。然而問到如何發音，大多數人都未必懂，有人自嘲：「沒點文化都接收不到祝福了。」

事實上，「龘」至今不屬於現代漢語常用字和通用字，《新華字典》《現代漢語詞典》都沒有錄入。「龘」最早見於《說文解字》，釋義為「飛龍之狀」，「朤」古同「朗」，本意為明亮；䲜的釋義就是魚多的樣子，另一個生僻字「鱻」古同「鮮」，釋義為新鮮。

疊字組合 表達多倍祝福期盼

龘、朤、䲜等生僻字，由疊字組合而成，似乎能表達雙倍多倍的祝福與期盼，為新春佳節討了個「好彩頭」。例如4個魚組成的「䲜」，常被解讀為「年年有魚，年年有餘」的祝福。這類生僻字日常極少使用、鮮為人知，甚至要面對逐漸消亡的命運。不過近年隨著網絡普及，一些生僻字在流行語、表情包中被注入新的活力，「怪字」才進入了大眾視野。

不少媒體評論將這些生僻字的流行，與中國文化傳承、文化自信扣連，體現了中華文化的博大精深。極目新聞一則評論指出，生僻字走紅是漢字文化在網絡傳播下重獲新生，被二次創作後，背後的含義被更多人所知。

《新京報》指出，這「顯然是傳統文化與當代潮流的巧妙結合」，體現了對傳統文化的傳承和創新。「讓生僻字擁有自己的一方天地，是文化傳承的應有之義，也是文化自信的生動展示」。

有質疑「文化上裝腔作勢」

有不少網民認為，這類生僻字「好玩」、「娛樂性高」。也有人認為，文化的博大精深不需要以此來證明，「反而整的不自信了」；有人批評是​「文化上的裝腔作勢」。

學者指出，這類生僻字走紅，很難走進通用領域。清華大學出土文獻研究與保護中心主任黃德寬指出，「龘」在文字史上幾乎沒有被使用過，被今人打撈出來、賦予新的時代意義，特別是近年來漢字文化熱度高，相關的文創開發等是有積極意義的。「但進入漢字的流通領域，是不大可能的」。

學者籲勿炒作 常用字更重要

《北京日報》文章認為，與其說「龘」是一個規範漢字的應用，毋寧說是一個吉祥符號、一種文化創意。《通用規範漢字表》專家工作組成員、北京師範大學文學院教授王立軍也認為，常用字的學習和使用更為重要，不太贊成過度炒作生僻字。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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