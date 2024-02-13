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杭州新聞聯播新年檔 AI主播代班

【明報專訊】浙江省杭州市電視台農曆新年期間推出兩名AI數字主播，代替真人主播主持新聞節目。有了AI主播代班，真人主播們也終於可以回家過年。

據杭州電視台官方公衆號「杭州綜合頻道」報道，《杭州新聞聯播》甲辰龍年推出兩名新主播，分別為小雨、小宇。他們是杭州文廣集團短視頻AI生產實驗車間研發生產的AI數字主播，以兩名真人主播雨辰、麒宇為藍本採集生成而來。兩位數字主播也於大年初一、大年初二分別亮相。

NeRF技術生成 驟看與真人無異

報道稱，無論是形象、表情、聲音，AI數字主播都力求仿真，一眼望去和真人主播無異。而《杭州新聞聯播》也成為首個全數字人主持播報的新聞「聯播」類節目。

「快科技」網消息，此次出鏡的AI數字主播，是基於NeRF（Neural Radiance Field）技術結合多模態大規模預訓練技術生成，可以擁有生動的表情和難辨真偽級別的真實感，如同真人主播的情感表情、形象氣質、語音語調、口唇表情、肢體動作。

AI數字主播並非首次在內地出現，據「潮新聞」消息，「AI主播」首次出現於2018年，由新華社聯合搜狗推出首個AI合成主播「新小浩」。另據「央視新聞」2022年報道，在當年兩會期間，中央電視總台視聽新媒體中心以財經評論員王冠為原型，推出首個擁有超自然語音、超自然表情的超仿真主播「AI王冠」，同時推出全新AI節目《「冠」察兩會》，報道兩會內容。

另據「艾媒諮詢」發布的《2023年中國AI數字人產業研究報告》顯示，2022年中國虛擬人核心市場規模為120.8億人民幣，同比增長94.2%，預計2025年將達480.6億元。

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