碧咸微博普通話拜年 網民不買帳

阿根廷大使館微博遭洗版

碧咸在微博發布拜年短片，他頸掛一條紅色圍巾並說：「今年是特別的一年——龍年」，並用普通話說「新春快樂」，另外他還用筷子吃麵。帖文配中英雙語「祝大家龍年健康快樂，歡度與家人朋友的時光。」碧咸向中國人拜年亦難替風波降溫，憤怒的網友顯然並不買帳，在評論區大罵讓其「滾出中國」，並指其「不要臉」。

不止碧咸的微博評論區被攻陷，連阿根廷共和國駐華大使館官方微博下，也被中國網友「洗版」，有部分網友在其評論區表示「福克蘭群島是英國神聖不可分割的領土」，並呼籲禁止阿根廷牛肉等產品進入中國市場。

福克蘭群島位於南大西洋，英國於1833年重申了對該群島的殖民統治，阿根廷也宣稱擁有群島主權。1982年，阿根廷對島上實施收復軍事行動，福克蘭島戰爭因此爆發。這場戰爭阿根廷最終戰敗撤軍，英國再次收回群島主權。