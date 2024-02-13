楊恒均判死緩 起訴書指向台售40份機密文件

在港經女友售文件 獲款440萬

流亡美國的民運人士陳闖創在社交平台X上傳北京市檢察院第二分院2020年對楊恒均的起訴書，指控楊軍於1994年4月至2002年間，為謀取高額間諜經費，指使女友吳彥諺（另案處理）在香港郵寄「投靠信」與台灣國防部軍事情報局勾連，接受台灣軍情局人員佈置的為台灣間諜組織搜集提供情報任務，並配賦化名「江平」及專用通聯地址。

起訴書稱，楊軍利用在海南省國家安全廳工作便利，通過借閱後拍照、複印獲取涉國家秘密的文件資料，伙同吳彥諺或單獨多次與台方人士在香港等地見面，先後將存有40份文件資料提供給台灣軍情局，收取間諜經費美元22萬餘元、港幣270餘萬元。經國家保密局鑑定，其中31份文件為絕密級國家秘密，9份為機密級。

起訴書顯示，北京律師莫少平、尚寶軍擔任此案辯護人。其間，因案情重大、複雜，延長審查起訴期限3次；因部分事實不清、證據不足，退回偵查機關補充偵查兩次。

本月5日，楊恒均被北京二中院以間諜罪判處死緩。內地資深記者高瑜當日在社交平台X上披露：「楊恒均拒絕認罪，在法庭上一言不發。」楊妻袁瑞娟（網名染香）出席宣判，但拒絕看判決書，對友人嚎啕大哭。對於楊恒均遭重判，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）2月6日表示這令人「憤怒」，並承諾澳洲將繼續強力交涉，爭取楊恒均獲釋。