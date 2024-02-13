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團客：首餐路邊攤河粉加春卷 沒給兒童

【明報專訊】台灣近300遊客春節跟團前往越南富團島旅遊，部分遊客是一家大小全家人前往結果被困，在無人接待下，首日僅食了河粉春卷和麵包，遊客怒斥：「第一次跟家人帶小孩過年跟團出國就遇到詐騙」。

「聯合新聞網」報道，台灣知名配音員許伯琴從越南旅遊回程時，意外遇上在機場的一整家族10多名台灣旅客，經了解始知他們被旅行社「丟包」（拋棄）了。

據遊客表示，台灣旅行社收了每人6萬新台幣（約15,000萬港元）團費卻沒把錢給當地業者，「旅客從落地開始就感覺不對勁，第一餐是一人一碗路邊攤的河粉加春卷，而且還不給兒童；第二餐好像是什麼麵包之類的冷食，後面愈來愈奇怪。導遊最後說，要一個人補繳700多塊美金（約5400港元），才能繼續接下來的3天行程。」這家人覺得事情有點不對勁，一早就全家族衝機場、現場訂機票要逃回台灣。

據其中一名遊客表示，現在錢已經不是問題了，先逃回台灣，有什麼事，回來再慢慢處理就好。

旅遊作家「印度尤」亦表示和家人朋友共20人報了該行程，但最終並無成行。他稱，4個月前就支付全額80多萬新台幣（約20多萬港元）旅費，不過到出發前兩周都沒有收到任何行程信息，詢問航空公司才發現旅行社根本沒有訂機票。

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