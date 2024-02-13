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旅社糾紛 300台客一度被棄越南島 越接待旅社指拖欠團款 台旅社稱早已協議月結

【明報專訊】台灣近300遊客大年初一跟團赴越南旅遊，豈料疑陷台越旅行社間商業糾紛，結果被困富國島。遊客不僅沒車、沒導遊，甚至連回程班機都沒有，地接社指台旅行社僅付十分之一的團費，要求每人再付720美元（約5600港元）始能繼續行程。涉事台灣年代旅遊發聲明強調「被越南地接惡意綁架」，雙方早協議團款月結，並稱已緊急安排其他地接協助。經台觀光署介入調解，越南地接社決定走完行程。

遊客稱沒車沒導遊沒回程機票

《聯合報》報道，被困的台灣遊客共292人，皆為參加台灣年代旅遊越南富國島5天4夜的旅行團，每人已邀交團費6萬新台幣（約15,000港元），2月10日年初一出發。由越南富國島WInnER旅行社負責當地接待，共接待3架次包機。結果遊客飛到當地後，卻發現不僅沒車、沒導遊，甚至連回程班機都沒有。有團友在社群平台facebook發文表示，跟團出國旅遊遇到詐騙，讓整個春節出遊計劃都泡湯。

要再付數千元「團費」始獲帶團

當地旅行社WInnER則在台灣團抵達後始發聲明稱，因蒙受年代旅遊的損失，懇請每位遊客繳付當地團費720美元，才可後續提供相關行程服務，旅客返台後可追討在富國島的團費。聲明表示，年代旅遊出發前一天仍保證會支付款項，但僅支付不足十分之一的團款，年代旅遊負責人信用破產，惡意從1月起積欠包括航空公司的費用未付清，旅客未必可如期春節期間搭乘回程班機回台灣。

中央社報道，年代旅遊昨下午發聲明表示，台灣旅行社是被越南地接公司惡意綁架，兩邊公司是首次合作，出團前有經過前旅遊公會理事長見證並達成協議團款月結，回團於26日結清尾款，雙方也達成出團協議。年代旅遊稱，有客人第一天對餐食提出反映，越南WInnER便改口要求收回團款，並「惡質」跟旅客收錢，且要求旅客現場刷卡才願意出團。

年代旅遊負責人林大鈞稱，目前針對受影響的旅客已緊急處理，除確保後兩晚住宿沒有問題外，返程班機也要處理。對於該地接旅行社造成旅客的問題，就會緊急找其他地接旅行社來接手。

台旅社疑與數家地接社有積款糾紛

交通部觀光署指出，年代旅遊辦理赴越南富國島旅行團，因該旅行社與越南當地數家地接旅行社疑有積欠款項糾紛，致2月9日、10日出發團受影響。觀光署與台灣旅行業品質保障協會已持續協調雙方應積極處理，以確保旅客順利返國。有關該旅行社行為是否違反旅行業管理規則部分，觀光署將蒐集具體事證，積極查察。

台觀光署介入 越旅社續帶團

到昨日傍晚，越南WInnER國際旅行社總經理唐凱表示，事情鬧大後，台交通部觀光署駐胡志明市辦事處希望他能「以遊客安全為優先」。此外，很多旅客陸續打來表示自己找不到地方住，讓他決定再「人道主義」一次。因此他已經讓導遊把292名台灣旅客都找回來，繼續走完行程。

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