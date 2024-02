拜登賀年 稱「重新開始反思」時刻

另外,多名科技巨擘大年初一亦送上祝福,包括Tesla行政總裁馬斯克、微軟聯合創始人比爾蓋茨、蘋果行政總裁庫克。

其中比爾蓋茨於微博發布以毛筆書寫「福」字的短片,為中國網民送上龍年祝福,稱「這是我第一次嘗試寫福字。雖然還有很大進步空間,但它表達了我對中國朋友的祝福。龍年快樂!」庫克也在微博賀年,「願大家新年快樂 / Wishing everyone joy in the New Year!」並附上內地導演呂末以iPhone攝製的舞獅短片。庫克亦在社交平台X發文,向「世界各地慶祝農曆新年的人」拜年。

馬斯克龍譯「dragon」惹爭議

馬斯克則在微博和X發布賀歲海報,包含「S3XY」4個字母數字、以汽車寫出的「龍」字,並寫上「龍年大吉 The Year of the Dragon」。馬斯克將龍翻譯為「Dragon」,引來眾多網友爭議,在評論區幫其改為「The Year of the LOONG」。