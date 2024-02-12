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拜登賀年 稱「重新開始反思」時刻

【明報專訊】美國總統拜登大年初一（10日）在社交媒體平台發表農曆新年祝福。拜登發文稱，多個世紀以來，世界各地家庭聚集一起慶祝新年，「這是一個重新開始並反思、充滿希望和可能，以及正義戰勝邪惡的時刻」。拜登還寫道，「我謹代表家人祝你們在新的一年開心快樂、健康繁榮」。環球網報道，過去兩年，拜登都曾發文賀年。

另外，多名科技巨擘大年初一亦送上祝福，包括Tesla行政總裁馬斯克、微軟聯合創始人比爾蓋茨、蘋果行政總裁庫克。

其中比爾蓋茨於微博發布以毛筆書寫「福」字的短片，為中國網民送上龍年祝福，稱「這是我第一次嘗試寫福字。雖然還有很大進步空間，但它表達了我對中國朋友的祝福。龍年快樂！」庫克也在微博賀年，「願大家新年快樂 / Wishing everyone joy in the New Year！」並附上內地導演呂末以iPhone攝製的舞獅短片。庫克亦在社交平台X發文，向「世界各地慶祝農曆新年的人」拜年。

馬斯克龍譯「dragon」惹爭議

馬斯克則在微博和X發布賀歲海報，包含「S3XY」4個字母數字、以汽車寫出的「龍」字，並寫上「龍年大吉 The Year of the Dragon」。馬斯克將龍翻譯為「Dragon」，引來眾多網友爭議，在評論區幫其改為「The Year of the LOONG」。

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