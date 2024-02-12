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初一旅業生意超疫前 景點門票銷量年增3倍

【明報專訊】新春長假「先回家、再出遊」成今年不少人的過節方式。長假首日多地景區及博物館等提前宣布門票售罄或預約滿額，部分景點被人群圍得「裏3層外3層」，亦有景點遊客凌晨排隊等入場。多個景區提醒遊客錯峰出行，官媒呼籲保持旅遊業復蘇勢頭。

澎湃新聞報道，昨日大年初二，旅客陸續出發。與往年相比，今年新春假期更長，「先回家、再出遊」成新興過節方式。「攜程」數據顯示，大年初一旅遊訂單按年增102%，門票訂單按年增長超3倍，國內接送機訂單按年增75%，均大幅超過2019年同期水平。「去哪兒」數據顯示，新春無明顯出行低谷，大年初二至初四（周二）起程機票預訂量較去年增長60%。

多處迫爆門票售罄 景區籲錯峰出行

受旅遊熱潮影響，各地景區再現「人逼人」。其中杭州各景區初一接待遊客150.2萬人次，按年增206.84%。西湖邊等坐船的人龍長逾兩三百米；青島知名景點棧橋，遊人「裏3層外3層」，有網友戲稱，「去年的今天，我還有站在棧橋上被人踩掉鞋的權利，今年只能站在老遠乾瞪眼了」。網民並稱，當地海鷗被遊客餵飽得都趴在海上。

博物館亦成熱門目的地。新春期間，江蘇蘇州博物館、河南洛邑古城、二里頭夏都遺址博物館、四川三星堆博物館等宣布門票售罄，或部分時段已被約滿，呼籲遊客錯峰出遊，提前預約門票。

在成都大熊貓繁育基地門口，清晨已排起長龍。上海豫園舉辦「山海奇豫記」主題燈會，網友稱毋須預約買票，現場「人山人海」。洛陽龍門石窟景區則公告，昨至初五（周三）線上預約僅剩小量票，建議初五後錯峰出行。

新華社主辦的《中國證券報》報道，今年以來，文旅市場持續向好，頻登「熱搜榜」；各地文旅部門出招吸客，相關上市公司更提早準備，把握時機，增加旅遊產品供應，提升服務水平。業內人士表示，超長假期將有助提升出遊意欲，各地要抓住機遇，以高質量旅遊產品和良好服務待客，保持旅遊業強勁復蘇勢頭。

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