主角減磅50公斤 帶挈票房衝第一 春節檔兩日破26億元 賈玲自導自演作佔三成

今年內地春節檔電影無大片撐場，喜劇、勵志片成主流。據「貓眼專業版」數據，春節檔電影上映兩天，截至昨晚9時，全國總票房突破26億元。其中《熱辣滾燙》票房破8億元，超過韓寒執導的《飛馳人生2》，而國產動畫《熊出沒．逆轉時空》暫列票房第三位。

《熱辣滾燙》改編自日本電影《百元之戀》，賈玲飾演「宅女」樂瑩，大學畢業後頹廢生活，遠離社會。因愛上拳擊，在「只能活一次」的精神激勵下，體重本近100公斤的女主角操練成拳擊手，在賽場尋找人生目標。

電影自開拍以來，就因賈玲減肥備受關注。3年前《妳好，李煥英》上映前，賈玲曾承諾，「如果票房破了30億，我就瘦成一道閃電」。後來該片票房逾50億元，她也兌現承諾，為塑造角色，減重50公斤。

遭質疑「不要命」 賈稱方法健康

新華社訪談節目中，賈玲稱自己從85公斤開始增重到105公斤，然後開始減肥，減到50公斤左右。賈玲稱自己減重非常健康，「大概一個月（減）8至10斤（4至5公斤）」。賈玲上月初也在社交帳號發文，承認成功減50公斤，表示「這一年真的好餓好累，像過了一輩子」。她希望若有觀衆在優先場看到她，「有機會能不能上台抱抱我」。

盼呈現角色變強 不欲引身材焦慮

上映後，《熱辣滾燙》每天佔據熱搜榜，「賈玲的腹肌」、「現在的賈玲」、「賈玲真的震驚」、「賈玲，我的減肥是非常健康的」等話題皆成微博熱搜。多名網民表示「太牛了」，也有網友質疑其減肥方法「不要命」，《環球時報》前總編輯胡錫進亦發文表示，「賈玲確實太牛了，為無數人做了勵志榜樣」。

影片放映前，「賈玲減肥」一直受到關注，現時更成功帶動票房。惟賈玲為形象保密，一直盡量不出門。她接受採訪時，更強調該電影並非關於減肥，甚至希望淡化這點，「我不想引起身材焦慮，但這個人物的成長和她要做的事確實是通過外形變化展現的，希望觀衆去電影院看到的是她變強了，不是變瘦了」。

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