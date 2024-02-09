菲增兵巴丹群島 京警告勿在台灣問題玩火

在菲最北端 距台200公里

汪文斌表示，中國和菲律賓是隔海相望的鄰國，友好交流是中菲關係史的主流，遠親不如近鄰，睦鄰友好，相互尊重主權與領土完整，互不干涉內政，應是鄰里相處之道。他強調台灣問題是中方核心利益中的核心，是不可踰越的紅線和底線，菲方應當有清醒的認識。

京：互不干涉內政 鄰里相處之道

巴丹群島位處菲律賓最北端，目前正在興建海軍基地。菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro Jr.）6日到訪該島，形容該處是菲律賓北部基線的先鋒。軍方聲明稱，特奧多羅這次參訪突顯了加強領土防禦力、確保國家整體安全性和完整性的重要。

菲律賓去年初增加4個軍事基地容許美軍使用，其中兩個位於靠近台灣的菲北部呂宋島，面向台灣。菲美去年11月又在附近海域舉行聯合海空巡邏，被認為明顯針對中國。

中菲近期因海洋爭端關係緊張，菲律賓外交部7日表示，雖然政府必須吸引更多遊客、投資和學生來菲，必須便利簽證發放，但安全問題是外交部不能向「某些國籍」的人給予免簽證待遇的原因。

菲媒：菲拒中國互免簽提議

菲律賓《商報》報道，菲是拒絕與中國互免簽證提議。菲外交部還稱，菲律賓在中國的電子簽證系統從去年11月暫停至今，是為了審查和重新評估該系統。至於審查評估的原因，菲方解釋是兩國支付系統之間的差異。