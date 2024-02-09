中央團拜 習：放眼全球仍這邊風景獨好

新華社報道，團拜會由國務院總理李強主持，趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等領導人出席，現場有文藝節目表演。在團拜會上，習近平代表中共中央和國務院，向全國各族人民，向港澳台同胞和海外僑胞拜年。

龍年着力破解深層次體制障礙

習近平說，即將過去的癸卯兔年，內地的科技創新實現新突破，新質生產力加快形成；改革開放不斷深化，新一輪黨和國家機構改革基本完成；生態環境持續改善；國防和軍隊現代化邁出新的步伐；成功舉辦成都大運會、杭州亞運會；縱深推進全面從嚴治黨和反腐敗鬥爭，不斷鞏固良好政治生態；全力以赴應對自然災害和推動災後恢復建設，社會大局保持穩定；積極支持香港、澳門更好融入國家發展大局，堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，有力捍衛國家主權、安全、發展利益。

對於甲辰龍年工作要求，習近平還提到，2024年是新中國成立75周年，是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年，要進一步全面深化改革，着力破解深層次體制機制障礙和結構性矛盾，充分激發全社會創業創新創造活力，為推進中國式現代化注入強大動力，使中國式現代化建設披荊斬棘、一往無前。