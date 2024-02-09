春晚繁花劇組賀歲 新疆首設分會場 傳統文化糅現代藝術表演 各族新面孔獻曲

2024春晚以「龍行龘龘，欣欣家國」為主題。「龘」字罕見，音「沓」，是指龍飛之狀，猶如三條龍在空中騰飛。央視指總台春晚以「龘」字為題眼，用「龘龘」之姿描摹14億中華兒女奮發有為、昂揚向上的精神風貌。

熊貓「花花」飼養員譚爺爺現身

據早前的多次綵排消息，今年的明星陣容有關曉彤、檀健次、劉詩詩、楊冪、趙麗穎等，重點要形象正面。2月7日晚，央視已完成第5次綵排。節目類型包括歌曲、舞蹈、相聲、小品、戲曲及武術等。有扯麵師傅、退休技工、公安警員、運動員等群體，帶各自故事參演開場短片《我們的春晚》；另有神舟十七號太空人乘組、科研工作者等50多名業界代表參演。早前熱播電視劇《繁花》劇組，與四川「頂流」熊貓「花花」的飼養員譚爺爺等觀眾代表，向群眾拜年。

推虛實融合超高清製作系統

傳統文化與現代藝術創新融合，是今年春晚的一大亮點。舞台將引進VP電影虛擬製作模式，打造XR+VP虛實融合超高清製作系統，透過虛實光影連動等拍攝手段，呈現虛實空間。例如將用龍形裝置演繹「飛龍在天」翱翔之姿，上百塊LED螢幕配合實現場景移步換景。93歲敦煌藝術專家常沙娜設計的《年錦圖》，通過歌曲+虛擬合成技術，上演一場「人從畫中來」的古代「時裝秀」，展現東方美學風韻。

此外不少新面孔首次登上春晚舞台，包括藏族、柯爾克孜族、蒙古族歌手也將表演曲目，傳頌民族英雄史詩。

今年除了以北京為主會場外，央視春晚還在遼寧瀋陽、湖南長沙、陝西西安、新疆喀什四地設分會場，亦是第一次在新疆設立分會場，將有多民族頂尖舞蹈、器樂，展現出各民族團結一家的和諧景象。

喀什演春晚展民族團結景象

中新社報道，喀什市今年在17條主幹道及44個路口節點，用綵燈和裝飾物打造了「平平安安」、「福氣東來」等主題。作為春晚分會場所在地，今年喀什遊客明顯增加。市民金衛傑稱，自從辦喀什分會場消息傳來，大街小巷都掛滿了紅燈籠，居民也自發裝扮家園。在喀什市三運司市場，阿依左拉‧肉孜的攤位上擺滿百餘種春節飾品，「這兩天顧客特別多，每天能賣2000多元」。

央視春晚將在總台電視頻道及新媒體平台等同步直播，六大洲49國、90座城市的3000多塊海外屏幕將直播、宣介春晚，實現全球看春晚。

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