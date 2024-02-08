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雪災爆車險索償潮 鄂損10萬汽車 豫保險公司單日接萬宗報案 較平日增4倍

【明報專訊】史上最多人自駕出行的春運，遇上15年來最強雨雪冰凍天氣，雨雪重災的中部地區近日出現汽車保險索償潮。其中僅在湖北省，當地湖北保險業1月31日至2月5日已接到10.4萬筆報案，其中車險報案佔比95%（約9.88萬筆），行業估損金額共計8.9億元（人民幣，下同）。

湖北多地公路連日結冰受阻，交通事故激增，凍雨也導致樹枝等跌落砸損車輛。新華社報道，國家金融監督管理總局湖北監理局統計，湖北保險業近日接到的10.4萬筆報案絕大多數是車險，省內保險企業主動開闢理賠綠色通道，提高受災企業、群眾金融服務的便捷性、可得性。湖北監理局長龐雪峰說，目前監理部門已啟動緊急機制，按日統計全省保險理賠進度；下一步，將指導轄內保險公司暢通報案渠道，確保應賠盡賠、早賠快賠。

武漢加開夜行高鐵運送滯留旅客

此次風雪影響範圍廣泛，中部各地都有大量車險報案情況。河南日報社旗下「大河財立方」報道，1月31日第一輪降雪後，平安產險河南分公司就次日接到10,537筆車險有效報案，較平日上漲約4倍；太保產險河南分公司截至2月3日，已受理雨雪車險報案15,594件；陽光財險河南省分公司介紹，僅1月31日下午5時到凌晨，報案量就新增1060件。

目前湖北全省44個擁堵點陸續打通，儘管湖北雨雪天氣昨逐步結束，但大部分地區仍有明顯積雪和道路結冰，加上車流量較大，通行緩慢。為加快運送滯留旅客，武漢鐵路局決定昨晚加開夜行高鐵71.5對，共始發列車516列，預計發送旅客65萬人次，將達到2023年春運同期的153.3%。

粵部分路段開始結冰 新年好天氣

今天開始，湖北省天氣轉晴，湖北省應急管理廳昨晚10時將低溫雨雪冰凍災害三級應急響應調整為四級。不過冷空氣南下，廣東省氣象局預計昨起三天，全省冷空氣疊加降雨，天氣最冷，粵北部分地區有冰凍、凍雨或道路結冰。氣象專家表示，京港澳高速（G4）雲岩路段昨有霧和部分道路結冰，局部出現冰凍；珠三角部分地區則有暴雨，對行車安全有較大影響。廣東省氣象局預計，全省天氣將在9日（除夕）出現轉折，氣溫逐步回升。

國家氣象中心副主任張恆德稱，預計春節假期期間，全國大部分地區氣溫先升後降，平均氣溫較常年同期偏高，無大範圍雨雪冰凍及持續性霧、霾等災害性天氣。

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