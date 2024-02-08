前防長魏鳳和被剔出老同志行列

【明報專訊】農曆新年前夕，國家主席習近平等黨和國家領導人依慣例分別看望或委託相關負責人等方式慰問了胡錦濤、朱鎔基等卸任領導人，新華社昨（7日）披露被慰問的「老同志」名單，當中沒有前國務委員、國防部長魏鳳和（圖）。
近期身陷火箭軍貪腐事件不利傳聞的魏鳳和，今年70歲，去年3月卸任國務委員、防長，由李尚福接替。魏鳳和去年9月缺席74周年國慶招待會，上月底中央軍委慰問駐京部隊老幹部迎新春文藝演出，央視鏡頭也未見他現身。
魏上月底慰問活動未現身
魏鳳和是火箭軍前身二炮部隊出身，2015年擔任首任火箭軍司令，2017年當選中央軍委委員，2018年就任國防部長。李尚福去年10月已被免職，外傳兩任防長均捲入軍備採購弊案。
新華社昨披露的正國級元老有20人，比2023年1月慰問時多了3人（栗戰書、汪洋、王岐山，他們當年在隨後的3月全國兩會卸去國家機構職務），本來應是21人（李克強去年10月突然病逝）。接受慰問的還有田紀雲、遲浩田等110多名副國級退休領導人；農工黨前主席桑國衛、民革中央前主席周鐵農、台籍政協前副主席張克輝已身故，今年也不在慰問名單上。
去年因應疫情，領導人是以電話等形式慰問，今年則是「看望或委託」，顯示有關安排已復常。