前防長魏鳳和被剔出老同志行列

近期身陷火箭軍貪腐事件不利傳聞的魏鳳和，今年70歲，去年3月卸任國務委員、防長，由李尚福接替。魏鳳和去年9月缺席74周年國慶招待會，上月底中央軍委慰問駐京部隊老幹部迎新春文藝演出，央視鏡頭也未見他現身。

魏上月底慰問活動未現身

魏鳳和是火箭軍前身二炮部隊出身，2015年擔任首任火箭軍司令，2017年當選中央軍委委員，2018年就任國防部長。李尚福去年10月已被免職，外傳兩任防長均捲入軍備採購弊案。

新華社昨披露的正國級元老有20人，比2023年1月慰問時多了3人（栗戰書、汪洋、王岐山，他們當年在隨後的3月全國兩會卸去國家機構職務），本來應是21人（李克強去年10月突然病逝）。接受慰問的還有田紀雲、遲浩田等110多名副國級退休領導人；農工黨前主席桑國衛、民革中央前主席周鐵農、台籍政協前副主席張克輝已身故，今年也不在慰問名單上。

去年因應疫情，領導人是以電話等形式慰問，今年則是「看望或委託」，顯示有關安排已復常。