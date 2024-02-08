反制M503事件 台叫停赴陸團遊

台灣原定3月1日起開放組團赴大陸旅遊業務，每日上限2000人次。中央社報道，觀光署指政府已完成相關準備，惟「考量情勢變更及國人旅運安全等因素，原規劃作業將不再進行」。3月1日至5月31日間出發的團體，仍可出團；6月1日之後不能出團。

業界批無溝通 京斥出爾反爾

台灣交通部長王國材說，跨部會討論結果認為大陸太惡意，台灣釋出善意都沒有回應，後續看對岸是否有善意決定要不要開放。

台灣旅業公會理事長蕭博仁批評當局做決定前完全沒有跟業者溝通，很多旅行社都已經招攬到7月或8月了，政府根本「言而無信」，現在無法統計影響人數。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨晚稱，去年8月以來，台灣有關方面幾次聲稱就恢復赴陸遊作出規劃，但同時附加條件，始終都在政治算計。如此出爾反爾，只會讓台灣民眾和旅遊業界再次對民進黨當局以旅遊進行政治操弄、阻礙兩岸同胞交流、損害兩岸同胞福祉感到不滿。

台灣陸委會回應，大陸沒有正面回應開放雙向觀光交流，還在兩岸製造事端，令人高度遺憾。陸委會還建議民眾前往、過境香港或澳門前，先在陸委會官網的「赴港澳動態登錄系統」登錄，強化人身安全保障。